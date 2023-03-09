Yine fark attı! ‘Kuruluş Osman’ reytinglerde zirvede!

Kuruluş Osman 117. bölümüyle, Tüm Kişiler'de %8,77 izlenme oranı ve %22,14 izlenme payı AB'de %6,36 izlenme oranı ve %17,22 izlenme payı20+ABC1'de %8,12 izlenme oranı ve %19,38 izlenme payı elde ederek Çarşamba gününün birincisi oldu.