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Giriş Tarihi: 23.09.2026

Yine zirvede

Yine zirvede
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ATV dizisi 'Altı Üstü İstanbul', heyecan ve duygu dolu on beşinci bölümüyle pazartesi akşamına damga vurdu. Yıllardır saklanan sırların açığa çıktığı, hesaplaşmaların ve büyük yüzleşmelerin peş peşe yaşandığı bölüm izleyicileri ekran başına kilitlerken dizi, tüm kişiler kategorisinde günün en çok izlenen yapımı olarak zirvede yerini aldı. Dizi Tüm Kişiler'de yüzde 7,10 izlenme oranı ve yüzde 23,05 izlenme payı alarak reyting listesinin 1. sırasına yerleşti. Melek'in Naz'la ikiz kardeş olduğunu ve yıllardır öldü bildiği babasının Soner olduğunu öğrenmesi dengeleri altüst etti.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Yine zirvede
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