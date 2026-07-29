Yine zirveye oturdu

Atv
dizisi 'Altı Üstü İstanbul
' yayınlanan son bölümüyle tüm reyting kategorilerinde 1. oldu. Dizi; Tüm Kişiler'de yüzde 6.25 izlenme oranı ve yüzde 27.20 izlenme payı, AB'de yüzde 3.48 izlenme oranı ve yüzde 18.10 izlenme payı ile 20+ABC1'de yüzde 5.04 izlenme oranı ve yüzde 22.33 izlenme payı alarak tüm kategorilerde zirveye yerleşti. Bölüm finalinde Hasan'ın kurduğu tuzak sonucu Emir'in çantasına uyuşturucu yerleştirildi ve polis baskınıyla Emir gözaltına alındı.
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Mete Efendioğlu - Editör