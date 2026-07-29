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Giriş Tarihi: 29.07.2026

Yine zirveye oturdu

Yine zirveye oturdu
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Atv dizisi 'Altı Üstü İstanbul' yayınlanan son bölümüyle tüm reyting kategorilerinde 1. oldu. Dizi; Tüm Kişiler'de yüzde 6.25 izlenme oranı ve yüzde 27.20 izlenme payı, AB'de yüzde 3.48 izlenme oranı ve yüzde 18.10 izlenme payı ile 20+ABC1'de yüzde 5.04 izlenme oranı ve yüzde 22.33 izlenme payı alarak tüm kategorilerde zirveye yerleşti. Bölüm finalinde Hasan'ın kurduğu tuzak sonucu Emir'in çantasına uyuşturucu yerleştirildi ve polis baskınıyla Emir gözaltına alındı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#ATV #ALTI ÜSTÜ İSTANBUL

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Yine zirveye oturdu
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