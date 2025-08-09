‘Yüreğimizi yakıp gittin!’

'Sevgilim', 'Bilemiyorum' ve 'Mükafat' gibi şarkılarıyla tanınan ve uzun süredir gözlerde uzak bir yaşam süren Saadet Sun, 81 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncu Işıl Yücesoy, Saadet Sun'un vefat ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Yücesoy, "Ah be canım dostum, ah be canım arkadaşım... Nasıl yüreğimi yaktın da gittin bilemezsin. Nasıl iyi bir sanatçıyı, nasıl iyi bir insanı kaybettik. Canım Saadet Sun. Hiç unutulmayacaksın. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı. 1944'te dünyaya gelen Saadet Sun, kariyerine tiyatro ile başladı. 1970'lerde sahneye de çıkan ünlü isim, 1990 yılında ise sahne hayatına veda etti.