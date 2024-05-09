Zeliha Sunal’a ilginç tepki ‘Önce kendi çocuğuna sahip çık’

Zeliha Sunal'ın 11 Mayıs Cumartesi günü, Anneler Günü öncesi düzenlenecek bir etkinliğe katılacağı açıklandı. Sunal'ı daha önce yapılan pek çok sosyal sorumluluk projesinde görenler, bu duruma hiç şaşırmadı. Ancak sosyal medyaya arka arkaya düşen üç tweet dikkatlerden kaçmadı. Bu tweet'lerde Zeliha Sunal'a "Sen önce 5 yaşında terk ettiğin kendi çocuğuna sahip çık" deniliyordu.GÜNAYDIN bu iddiaların peşine düştü ve ortaya büyük bir dram çıktı. İddialara göre 61 yaşındaki Zeliha Sunal, ilk evliliğini 80'li yıllarda yaptı. Ardından da oğlu D.Ü. dünyaya geldi. Ve yine iddialara göre Sunal, oğlunu 5 yaşında terk etti ve bir daha da görmedi. İşin ilginç yanı ise Sunal'ın bugüne kadar "Şu sebeple oğlumla görüşmedim" ya da "Beni onunla görüştürmüyorlar" şeklinde bir açıklama yapmaması.Zeliha Sunal'ın 80'li yıllarda bir evlilik yaptığı ve bu evlilikten D.Ü. isimli bir oğlu olduğu konuşuluyor. Sanatçının, oğlunu 5 yaşında terk ettiği, hatta D.Ü.'nün 2017 yılından bu yana kayıp olduğu da iddialar arasında.