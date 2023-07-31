Zeliş, Mehmet ile ilgili gerçeklerle yüzleşti!

atv'nin sevilerek izlenen dizisi "Vermem Seni Ellere" yayınlanan yedinci bölümüyle ekranlara damga vurdu. Zeliş'in Mehmet ile bindiği teknede kaza geçirmesi sonucu denize düşmesi ve Mehmet'in Zeliş'i kurtarmak için denize atladığı sahne çok konuşuldu. Bu sahne için oynadıkları en zor ve en eğlenceli sahne olduğunu söyleyen Buse Meral ve Emre Bey; "Oynadığımız her sahne çok değerli ve özel ama bu sahneyi teknede 12 saatte çektik. Karadeniz'in hırçın denizinde teknede bir sahne çekebilmek gerçekten zor. Bizim en eğlendiğimiz ve en zorlandığımız sahne oldu" dedi.