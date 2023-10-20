Zeynep Bastık 3 günlük milli yasa tepki gösterince eleştiri yağdı! "Hem işgüzarlık hem de sanat bilmezlik"

AK PARTİLİ VEKİLDEN TEPKİ: "HEM İŞGÜZARLIK HEM DE SANAT BİLMEZLİK"

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ise Zeynep Bastık'ın açıklaması ardından sosyal medyadan bir açıklama yaparak, "Duruş sahibi bir milletin sanatçısından beklenen o duruşa iştirak etmesidir. Filistin'in acısına hem gönülden, hem dualarla hem de milli bir yasla destek oluyoruz. Filistin'in acılarına ortak olduğumuz bu anlamlı süreci kronik bir maişet sorununa dönüştürmek hem işgüzarlık hem de sanat bilmezliktir... Acılar paylaştıkça azalır ve biz milli bir duruş, kalbi bir sükût ve mahşeri bir vicdanla gereğini yapıyor, sadece 3 gün boyunca toplu etkinliklere ara verebiliyoruz. Milli bir yastan terör devleti İsrail'in zeytinyağı gibi üste çıkma çabası gibi mağduriyet çıkarmaya çalışmak başarılı bir sanat olmasa gerek..." dedi.