Zeynep Bastık 3 günlük milli yasa tepki gösterince eleştiri yağdı! "Hem işgüzarlık hem de sanat bilmezlik"

İşgalci İsrail, Hamas'ın saldırısı sonrasında "Teröristlerle mücadele ediyoruz" diyerek Gazze'deki Filistinli Müslüman sivillere yönelik katliam saldırıları başlattı. İsrail en son 17 Ekim'de Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombaladı ve yaklaşık 500 sivilin ölmesine neden oldu.
İsrail'in savaş suçu sayılan hastane bombalama olayı sonrasında bazı ülkeler milli yas da ilan etti. Türkiye de Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile önümüzdeki cumartesi günü güneşin batışına kadar üç günlük milli yas ilan edildiğini açıkladı.
KONSERİNİN ERTELENDİĞİNİ DUYURDU, TEPKİ GÖSTERDİ
Filistin'in acılarını paylaşmak adına üç günlük milli yas ilan edilmesi ardından konserler de ertelendi. Şarkıcı Zeynep Bastık ise üç günlük yas nedeniyle 20 Ekim'deki Harbiye Açıkhava Sahnesi'ndeki konserinin ertelendiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
Ancak şarkıcı konserin iptal edilmesine tepki gösterdi. Instagram hesabından yaptığı açıklamada Zeynep Bastık "Hepimiz yaşanan savaştan, yiten canlardan son derece üzgünüz, korkunç görüntülerin etkisindeyiz. Ve fakat bizim de herkes gibi bir mesleğimiz, sürdürmek zorunda olduğumuz bir işimiz var. Bir acıyı paylaşırken beklenen ilk ve tek şey, konserlerin, tiyatro oyunlarının tüm sanat aktivitelerinin, yani insanların aylarca maddi manevi emekler verdiği işlerinin iptal edilmesi mi olmalı? Kocaman bir sektörüz.
Binlerce insanın evine ekmek götürdüğü, ciddiyetle yürütülen, nice zorluklara rağmen varlık göstermeye çalışan sanatçılar ve emekçilerle dolu büyük bir sektörüz. Tıpkı diğer sektördeki insanlar gibi bizim de sorumluluklarımı, ailemiz, sürdürmek zorunda olduğumuz bir yaşantımız var. Bir karar alınacaksa buna saygı duyuyoruz. Zaten gayriresmi şekilde günlerdir yastayız.
Sadece neden acıyı paylaşmak demek binlerce insanın işlerinin durdurulması mesleğini icra edememesi demek, bunu anlamak istiyorum, anlayamıyorum" ifadelerini kullandı.
AK PARTİLİ VEKİLDEN TEPKİ: "HEM İŞGÜZARLIK HEM DE SANAT BİLMEZLİK"
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ise Zeynep Bastık'ın açıklaması ardından sosyal medyadan bir açıklama yaparak, "Duruş sahibi bir milletin sanatçısından beklenen o duruşa iştirak etmesidir. Filistin'in acısına hem gönülden, hem dualarla hem de milli bir yasla destek oluyoruz. Filistin'in acılarına ortak olduğumuz bu anlamlı süreci kronik bir maişet sorununa dönüştürmek hem işgüzarlık hem de sanat bilmezliktir... Acılar paylaştıkça azalır ve biz milli bir duruş, kalbi bir sükût ve mahşeri bir vicdanla gereğini yapıyor, sadece 3 gün boyunca toplu etkinliklere ara verebiliyoruz. Milli bir yastan terör devleti İsrail'in zeytinyağı gibi üste çıkma çabası gibi mağduriyet çıkarmaya çalışmak başarılı bir sanat olmasa gerek..." dedi.