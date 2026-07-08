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Giriş Tarihi: 8.07.2026

Zihni Göktay son yolculuğuna uğurlandı

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Zihni Göktay son yolculuğuna uğurlandı
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81 yaşındaki oyuncu Zihni Göktay İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haberin ardından sanat dünyası yasa boğulurken, usta sanatçının meslektaşları ve sevenleri sosyal medyada peş peşe duygusal taziye mesajları yayımlamıştı. Muhsin Ertuğrul sahnesinde sabah 10.00'da gerçekleşen anma törenine eski dostları katıldı. Ünlü oyuncu, Üsküdar'daki Şakirin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Hikmet Körmükçü, "53 yıl. Bir ömrün yarısından fazlasını beraber geçirdik. Çok büyük bir sanatçıydı, dostluğu, arkadaşlığı...

Onun şakalarını, fıkralarını çok özleyeceğim. Bir bakınca birbirimizin gözlerinden çok şey anlardık. Çok üzgünüm, herkesin başı sağ olsun" dedi. Zafer Algöz, "Önce sevgili Kadir Ağabeyi kaybettik. Sonra da Zihni Ağabeyi. Tiyatro dışında asla meslek düşünmeyen ve layığı ile yapan bir insandı. Biz çok sık görüşemezdik ancak telefonda hep görüşürdük. İnanılmaz güzel bir hikayeyi anlatan bir film çekmiştik. 6 ay birlikte çalışma fırsatımız da oldu. Allah rahmet eylesin, Türk Tiyatrosu için büyük kayıp. Karısı vefat edince bütün hayat enerjisi gitti" diye konuştu.

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Zihni Göktay son yolculuğuna uğurlandı
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