Zirvenin sahibi Kuruluş Osman! En çok izlenen dizi oldu

Osman Bey ve Bengi Hatun'un şahitliğinde Edebalı, "Allah akdinizi mübarek kılsın! Allah'ım! Bu iki evladımızın akdine bizler şahitlik ettik sen de şahit ol! Allah'ım bu nikahı mübarek eyle. Bu çiftler arasında geçim, sevgi ve evliliklerinde sebat nasip eyle, aralarında nefret, geçimsizlik ve ayrılık var eyleme." sözleriyle nikahlarını kıydı.