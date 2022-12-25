Güzel okudun aferin kızım

Sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy Maslak'ta bir mekanda sahneye çıktı. Telefonlarıyla Diva'yı görüntülemek için yarışan binlerce hayranının büyük tezahüratlarıyla sahneye çıkan sanatçı, performansı ile büyüledi. Gecede yeşil renkli bir elbise giyen Ersoy'a sevenleri "Zümrüt gibisin Diva", "Paha biçilmezsin" gibi iltifatlarda bulundu.Gazetecilerle konuşan sanatçı, imza aşamasında olan hayatını konu olacak belgeseli hakkında da soruları yanıtladı. Ersoy, kendisini hangi oyuncunun oynayacağına karar vereceğini, belgeselinde rol alacak diğer oyuncularla ilgili de fikrinin önemli olacağını söyledi.Ersoy'u dinleyenler arasında Aleyna Tilki, annesi Havva Öztel, kız kardeşi Ayça Tilki de vardı. Diva, ses tellerinden dolayı tedavi olan Aleyna Tilki'yi sahneye davet etti. Tilki, 'Sen Affetsen Ben Affetmem', 'Dipsiz Kuyum' gibi şarkıları söyledi. Tilki'nin performansını çok beğenen sanatçı, "Çok güzel okudun, aferin" dedi. Aleyna ise bu övgüler karşısında Ersoy'a teşekkür ederek "Şu an çok heyecanlıyım ve sahnenizde olmak benim için büyük onur ve gurur oldu. Ses tellerimde sıkıntı var ama okumaya çalıştım" dedi. Ardından Aleyna, Diva'nın elini öptü.