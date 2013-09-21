VODAFONE RED FAMOUS CUP HEYECANI, VODAFONE VE HTC SPONSORLUĞUNDA BAŞLIYOR

Bodrum Marina Yat Kulübü tarafından düzenlenen Vodafone Red Famous Cup Yelken Yarışları, 20-22 Eylül tarihlerinde Vodafone Red ve HTC'nin sponsorluğunda Bodrum'da gerçekleşecek. Sekizinci senesinde Famous Cup'a katılan teknelerde televizyon ve gösteri dünyasından ünlü isimler ve yelken sporcuları bir arada yarışacak. Etkinliğe Engin Altan Düzyatan, Özge Ulusoy, Keremcem, Sinan Çetin, Ivana Sert, Berna Laçin, Billur Kalkavan, Mehmet Aslantuğ, Pascal Nouma, Kaya Çilingiroğlu gibi ünlü isimler katılacak.

Ülkemizde yelken sporunu ve denizciliği sevdirmek amacıyla sekiz yıldır düzenlenen Vodafone Red Famous Cup Yelken Yarışları, bu yıl da renkli ve heyecanlı mücadelelere sahne olacak. Vodafone Red Famous Cup Yelken Yarışları'nda, aralarında ünlü isimlerin de yer alacağı teknelerdeki ekipler iki gün boyunca parkurları tamamlayarak birbirleriyle yarışacak. Her teknede bir ünlüye verilecek HTC One ile çekilecek kareler, hikayelere dönüştürülecek. Yarış boyunca çekilen fotoğraflardan en iyi hikayeyi oluşturacak tekne ailesi de yarışın ardından HTC One kazanma sansina sahip olacak.

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da etkinliğe televizyon ve sahne dünyasından ünlü isimler renk katacak. Bu yıl etkinliğe katılacak ünlüler arasında Engin Altan Düzyatan, Özge Ulusoy, Keremcem, Sinan Çetin, Ivana Sert, Berna Laçin, Billur Kalkavan, Pascal Nouma, Mehmet Aslantuğ, Kaya Çilingiroğlu gibi isimler yer alıyor.

