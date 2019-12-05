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3.son bölüm tek parça kesintisiz izle! Kuruluş Osman 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi 3. bölümü ile ATV ekranlarında seyircisi ile buluştu. Kuruluş Osman 3. son bölüm, diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için haberimizde! Son bölümde, işledikleri cinayeti Osman'ın üstüne atmaya çalışan Sofia ve Kalanoz, karşı hamle ile kalede olduğuna emin oldukları Osman'ı ortaya çıkarmak için Dündar Bey'in kızı Aygül'ü kaçırtıp kaleye getirtmişlerdi. Haberimizden, Kuruluş Osman 3. son bölümü tek parça olarak izleyebilir; Kuruluş 4. yeni bölüm fragmanı ile ilgili bilgileri öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 5.12.2019 09:11 Güncelleme Tarihi: 5.12.2019 09:23
Kuruluş Osman 3.son bölüm tek parça kesintisiz izle! Kuruluş Osman 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Tarihimize ışık tutan hikayesi ve gerek duygu yüklü gerekse nefes kesen sahneleri ile , Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Sevilen dizi Kuruluş Osman 3. yeni bölümü ile ATV'de seyircisi ile buluştu. Son bölümde, Teokles'i yakalayan Osman'ın önü ise Edebalı'ya bağlı Akça Derviş, Pehlivan ve Zülfikar Derviş tarafından kesilmişti. Bu üçlünün ardından çıkan Bala Hatun, Osman'ı, Edebalı'ya götürmüştü. Haberimizden, çok konuşulan sahnelerle dolu Kuruluş Osman 3. son bölümü izleyebilir; Kuruluş 4. yeni bölüm fragmanı hakkında bilgi edinebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN 3. SON BÖLÜM TAMAMI KESİNTİSİZ İZLE

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman 3. son bölümü yayınlandı. Kuruluş son bölüm izlemek için TIKLAYINIZ

KURULUŞ 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İşte, detaylar;

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Kuruluş Osman 3.son bölüm tek parça kesintisiz izle! Kuruluş Osman 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
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