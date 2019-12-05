Kuruluş Osman 3.son bölüm tamamı kesintisiz izle! Kuruluş Osman 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman 3. bölümü ile ATV ekranlarında seyircisi ile buluştu. Kuruluş Osman 3. son bölüm, diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için haberimizde! Son bölümde, işledikleri cinayeti Osman'ın üstüne atmaya çalışan Sofia ve Kalanoz, karşı hamle ile kalede olduğuna emin oldukları Osman'ı ortaya çıkarmak için Dündar Bey'in kızı Aygül'ü kaçırtıp kaleye getirtmişlerdi. Haberimizden, Kuruluş Osman 3. son bölümü tek parça olarak izleyebilir; Kuruluş 4. yeni bölüm fragmanı ile ilgili bilgileri öğrenebilirsiniz.
Tarihimize ışık tutan hikayesi ve gerek duygu yüklü gerekse nefes kesen sahneleri ile Kuruluş Osman, Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Sevilen dizi Kuruluş Osman 3. yeni bölümü ile ATV'de seyircisi ile buluştu. Son bölümde, Teokles'i yakalayan Osman'ın önü ise Edebalı'ya bağlı Akça Derviş, Pehlivan ve Zülfikar Derviş tarafından kesilmişti. Bu üçlünün ardından çıkan Bala Hatun, Osman'ı, Edebalı'ya götürmüştü. Haberimizden, çok konuşulan sahnelerle dolu Kuruluş Osman 3. son bölümü izleyebilir; Kuruluş 4. yeni bölüm fragmanı hakkında bilgi edinebilirsiniz.
KURULUŞ OSMAN 3. SON BÖLÜM TAMAMI KESİNTİSİZ İZLE
ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman 3. son bölümü yayınlandı. Kuruluş son bölüm izlemek için TIKLAYINIZ
KURULUŞ 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
İşte, detaylar;
KURULUŞ 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Kuruluş 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İzlemek için;
Kuruluş Osman 4. bölüm fragmanı
KURULUŞ 3. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Can yoldaşı Aybars'ın katilini bulmak ve Tekfur cinayetinin izini sürmek için gizlice kaleye giren Osman'ın yolu ahilerin hazinesini almak için kaleye sızmış olan rahibe ve rahip kılığındaki Bala Hatun, Gonca ve Tursun Bey ile kesişmişti. İşledikleri cinayeti Osman'ın üstüne atmaya çalışan Sofia ve Kalanoz, karşı hamle ile kalede olduğuna emin oldukları Osman'ı ortaya çıkarmak için Dündar Bey'in kızı Aygül'ü kaçırtıp kaleye getirtmişlerdi.
Osman Bey önce Fetih Suresi'ni okudu, sonra dua etti
Burçin'den aldıkları haberle harekete geçen Dündar Bey yanına Kayı beylerinden Bamsı ve Samsa'yı alarak kaleye gelmişti. Kale'ye gelen başka bir isim daha vardı; organize ettiği Tekfur suikastı başarısız olan Efendi Yannis'te artık kaledeydi. Her şeye rağmen kale askerlerinin içine sızan Osman, kaleye giren Bamsı Bey'e çarparak eline bir pusula tutuşturmuştu. Yapacaklarını zekice kurgulayan Osman, zindana atılmasına rağmen kurtulmuş ve Sofia'nın peşine taktığı avcı namlı Teokles'i esir almıştı. Helen ile Sofia'nın koridordaki koşuşturmasını gören Kalanız, cinayet ortağı olan Sofia'nın başka işler karıştırmasından şüphelenerek peşine düşmüştü.