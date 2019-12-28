MasterChef Türkiye'de dün akşam kim elendi? MasterChef elenen isim kim oldu? Eleme gecesi büyük sürpriz...

Televizyonların sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de bugün yayınlanan 76. Bölümde eleme heyecanı dorukta. Yarışmanın bu gece yayınlanan 76. Bölümünde şeflerin belirlediği yemekleri yapacak olan Güzide, Ekin ve Alican yarışmaya devam edebilmek için mutfakta ter dökecek. Öte yandan yarışmanın sıkı takipçileri ve ilk kez izleyenler 27 Aralık 76. Bölümde elenen ismi merak ederek arama motorlarında yoğun şekilde MasterChef kim elendi? şeklinde soruyla araştırmalarını sürdürmeye devam ediyor. Peki, MasterChef kim elendi? İşte tüm bilgiler…



MASTERCHEF KİM ELENDİ? MASTERCHEF TÜRKİYE YARI FİNALİSTİ KİM OLDU?

MasterChef Türkiye yarışmasının 27 Aralık günü yayınlanan 76. Bölümde elenen yarışmacıyı ve yarı finalistin kim olduğu bilgilerini haberimizden öğrenebilirsiniz…

İşte detaylar;