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'de dün akşam kim elendi? MasterChef elenen isim kim oldu? Eleme gecesi büyük sürpriz...

Ekranların sevilen yarışması yarışması eleme gecesi heyecanı yaşanıyor. Yarışmanın bugün yayınlanan 76. Bölümde oynanacak 3 oyunun ardından şeflere yaptıkları yemekleri tattıracak olan yarışmacılar arasında en düşük puanı alan bu gece yarışmaya veda edecek. Yarışmada eleme gecesinde yarışan Güzide, Ekin ve Alican'dan birisi bugün yarışmadan ayrılacak. Öte yandan vatandaşlar günü yayınlanan 76. bölümde elenen ismi merak ederek arama motorlarında ? sorusuyla yoğun olarak araştırmalarını sürdürüyor. En güncel haberleri sabah.com.tr’den takip edebilirsiniz. Peki, MasterChef kim elendi ve yarı finalisti kim oldu? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 28.12.2019 08:15 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 08:15
MasterChef Türkiye'de dün akşam kim elendi? MasterChef elenen isim kim oldu? Eleme gecesi büyük sürpriz...

Televizyonların sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de bugün yayınlanan 76. Bölümde eleme heyecanı dorukta. Yarışmanın bu gece yayınlanan 76. Bölümünde şeflerin belirlediği yemekleri yapacak olan Güzide, Ekin ve Alican yarışmaya devam edebilmek için mutfakta ter dökecek. Öte yandan yarışmanın sıkı takipçileri ve ilk kez izleyenler 27 Aralık 76. Bölümde elenen ismi merak ederek arama motorlarında yoğun şekilde MasterChef kim elendi? şeklinde soruyla araştırmalarını sürdürmeye devam ediyor. Peki, MasterChef kim elendi? İşte tüm bilgiler…


MASTERCHEF KİM ELENDİ? MASTERCHEF TÜRKİYE YARI FİNALİSTİ KİM OLDU?

MasterChef Türkiye yarışmasının 27 Aralık günü yayınlanan 76. Bölümde elenen yarışmacıyı ve yarı finalistin kim olduğu bilgilerini haberimizden öğrenebilirsiniz…

İşte detaylar;

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MasterChef Türkiye'de dün akşam kim elendi? MasterChef elenen isim kim oldu? Eleme gecesi büyük sürpriz...
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