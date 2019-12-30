Masterchef Türkiye'yi kim kazandı, büyük ödülü hangi yarışmacı kazandı? 2019 Masterchef birincisi Cemre mi Alican mı? Büyük ödülü alan isim...
Sevilen yemek programı MasterChef Türkiye'de 2019 sezonunun şampiyonu belli oldu. Yarışmanın dün gece yayınlanan 78. son bölümünde, büyük final heyecanı yaşandı. Finale kalan iki isim olan Cemre Uyanık ve Alican Sabunsoy, 2019 Masterchef şampiyonu olabilmek ve büyük ödülü kazanabilmek için mutfakta yoğun çaba sarf etti. Programın şefleri olan Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın istekleri doğrultusunda üç oyun oynandı. Cemre ve Alican'dan Uluslararası Menü ve Türk Menüsü hazırlamaları istenirken; son yemek ise canlı yayında yapıldı. Bunun ardından, şefler oylarını vererek MasterChef Türkiye birincisi olan ve büyük ödülü almaya hak kazanan ismi duyurdu! Programın 78. son bölümünü izlemeyen vatandaşlar da, 'MasterChef Türkiye'yi kim kazandı ve programın birincisi kim oldu?' sorusuna sabah saatlerinden itibaren yanıt aramaya başladı. Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından, 78. son bölüm kapsamındaki final gecesi hakkında bilgi edinebilir; 2019 MasterChef şampiyonu olan ismi ve büyük ödülü öğrenebilirsiniz.
MasterChef Türkiye'nin dün yayınlanan 78. son bölümünde, büyük final heyecanı yaşandı. 2019 sezonunun şampiyonu olan ve büyük ödülü almaya hak kazanacak olan ismi belirleyecek programda, heyecan dolu dakikalar yaşandı. Bilindiği üzere, son 4'e Alican, Ekin, Cemre ve Güzide kalmış; hazırladıkları yemekleri şeflerin beğenisine sunmuşlardı. Mehmet, Somer ve Danilo şefler de verdikleri puanlama neticesinde, finale gidecek olan yarışmacıları Alican Sabunsoy ve Cemre Uyanık olarak belirlemişti. Bu bağlamda, MasterChef Türkiye büyük finali dün gece adeta kıran kırana geçti. Alican ve Cemre, sezonun birincisi olabilmek ve büyük ödülü almak için mutfakta yoğun ter döktü.
2019 MASTERCHEF TÜRKİYE'Yİ KİM KAZANDI?
Programın şefleri olan Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın istekleri doğrultusunda final yemeği olarak Uluslararası Menü ve Türk Menüsü istendi. Şefler, yapılan yemekleri değerlendirdikten sonra puanlama safhasına geçildi. Şampiyonu belirleyecek olan yemek ise canlı yayında yapıldı!
MASTERCHEF ŞAMPİYONU KİM OLDU, BÜYÜK ÖDÜLÜ ALİCAN MI CEMRE Mİ KAZANDI?
FİNAL GECESİNDE NELER OLDU?
MasterChef Türkiye'nin bu akşam ekranlara gelen 78. bölümünde Cemre ve Alican final mücadelesinde karşı karşıya geldi. MasterChef Türkiye finalinde 3 oyun oynandı. Öte yandan finale kalan iki ismin aileleri de duygularını aktardı.
Yarışmanın yanı sıra duygu dolu anlar da dikkatleri çekti. MasterChef'e veda eden yarışmacılar arasında küs olan Eda ve Güzide, Kıvanç ve Suna sarılarak barıştılar.
Zorlu finalin ikinci oyununda yarışmacılar yemeklerini hazırlarken MasterChef'e veda eden yarışmacılar favorilerini açıkladı.
HANGİ YEMEKLER HAZIRLANDI?
Finalin ilk oyunu "Uluslararası Menü" ve " Türk Menüsü" idi. Somer, Mehmet ve Danilo şef, tadımları sonrasında puan durumunu şöyle şekillendirdi;
Mehmet Şef uluslararası mutfak için Cemre ve Alican'a 7'şer puan, Danilo şef Cemre'ye 7, Alican'a 8 puan, Somer Şef ise Cemre ve Alican'a 7'şer puan verdi. Türk yemekleri menüsü için yapılan oylamada Mehmet şef Cemre'ye 8 puan, Alican'a 7 puan, Danilo şef Cemre ve Alican'a 7'şer puan, Somer şef ise Cemre'ye 7, Alican'a 6 puan verdi.
MASTERCHEF TÜRKİYE BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Final etabında son oyun canlı yayınla ekranlara geldi. Cemre 43 puanla, Alican ise 42 puanla son etaba çıktı. Her iki yarışmacı da kendi seçtikleri yemekleri yaptılar. Masterchef Türkiye 2019'un birincisi Cemre Uyanık oldu. Cemre'yi 72 puanla şampiyon yapan oylama sonuçları şöyle:
Mehmet Şef'in puanı : Cemre 8, Alican 7 Danilo şefin puanı : Cemre 9 Alican 8 Somer Şef'in puanı : Alican 7 Cemre 8
Alican 64 puanla Masterchef Türkiye'nin ikincisi oldu.