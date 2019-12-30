Masterchef Türkiye’yi kim kazandı, büyük ödülü hangi yarışmacı kazandı? 2019 Masterchef birincisi Cemre mi Alican mı? Büyük ödülü alan isim...

MasterChef Türkiye'nin dün yayınlanan 78. son bölümünde, büyük final heyecanı yaşandı. 2019 sezonunun şampiyonu olan ve büyük ödülü almaya hak kazanacak olan ismi belirleyecek programda, heyecan dolu dakikalar yaşandı. Bilindiği üzere, son 4'e Alican, Ekin, Cemre ve Güzide kalmış; hazırladıkları yemekleri şeflerin beğenisine sunmuşlardı. Mehmet, Somer ve Danilo şefler de verdikleri puanlama neticesinde, finale gidecek olan yarışmacıları Alican Sabunsoy ve Cemre Uyanık olarak belirlemişti. Bu bağlamda, MasterChef Türkiye büyük finali dün gece adeta kıran kırana geçti. Alican ve Cemre, sezonun birincisi olabilmek ve büyük ödülü almak için mutfakta yoğun ter döktü.

2019 MASTERCHEF TÜRKİYE'Yİ KİM KAZANDI?

Programın şefleri olan Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın istekleri doğrultusunda final yemeği olarak Uluslararası Menü ve Türk Menüsü istendi. Şefler, yapılan yemekleri değerlendirdikten sonra puanlama safhasına geçildi. Şampiyonu belirleyecek olan yemek ise canlı yayında yapıldı!

MASTERCHEF ŞAMPİYONU KİM OLDU, BÜYÜK ÖDÜLÜ ALİCAN MI CEMRE Mİ KAZANDI?

Sizler için hazırladığımız haberimizin detayalarından, 78. son bölüm ve final gecesi hakkında bilgi edinebilir; 2019 MasterChef birincisi, yani şampiyon olan ismi öğrenerek hangi büyük ödülü kazandığına yönelik fikir sahibi olabilirsiniz.