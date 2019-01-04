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Atama kararları 'de yayımlandı

 Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı devlet kurumlarına atama yapılmasına ilişkin kararları, 'de yayımlandı.

DHA Kamu Personeli Haberleri
Giriş Tarihi: 4.1.2019 12:02 Güncelleme Tarihi: 4.1.2019 12:04
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre; Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyeliğine Mustafa Çırak atandı. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanı Mesut Kamiloğlu görevden alındı, yerine İlker Astarcı getirildi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu üyeliğine Mehmet Uğur Dilipak'ın ataması gerçekleştirilirken, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu üyeliğine Hakan Yurdakul'un atanması uygun görüldü.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde (TİGEM) açık bulunan yönetim kurulu üyeliğine Bekir Karacabey, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan yönetim kurulu üyeliklerine Aylin Çağlayan Özcan ile Cihan Soyalp atandı.

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Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
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