Soyulmuş Patates Nasıl Saklanır? Doğranmış Soyulmuş Patates Dondurucuya Konur Mu, Buzlukta Nasıl Saklanır?

Soyulmuş patates nasıl saklanır sorusu, mutfakta pratik çözümler için gerekli olan bir husustur. Tomurcuklanmadan soyulmuş patates nasıl saklanır araştırması ile patatesi nasıl saklayacağınızı öğreneceksiniz. Soyulmuş patates derin dondurucuya konur mu veya buzdolabında saklanır mı sorularının cevapları çok işinize yarayacak çözümler barındırır. Soyulmuş patates buzluğa nasıl atılır sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Soyulmuş Patates Nasıl Saklanır?

Patatesleri soyduğunuzda belli bir süre sonra kararma problemi ile karşılaşırsınız. Kararma sorunu da kötü bir görüntü oluşturmasının yanı sıra patatesin tadını da bozacaktır. Bu durumla karşılaşmamak adına soyulmuş patatesi nasıl saklayacağınızı bilmeniz gerekir.

Soyulmuş patatesi saklarken kararma sorununa çözüm bulmanız gerekir. Bunun için de soyulmuş patatesi su dolu bir kabın içinde muhafaza etmelisiniz. Suyun içindeki soyulmuş patatesleri 2-3 gün sorunsuz şekilde saklayabilirsiniz.

Soyulmuş Patates Buzluğa Nasıl Atılır?

Soyulmuş patatesin buzluğa atılmasını da düşünebilirsiniz. Soyulmuş patatesleri istediğiniz zaman buzluktan çıkararak yemeklerinizde kullanabilirsiniz. Patateslerin sorunsuz şekilde buzlukta kalması için hava almayacak şekilde buzluğa konulması gerekir. Bunun içinde buzdolabı poşetlerinin kullanılması çok daha uygun olacaktır. Buzdolabı poşetinin içine hava almayacak şekilde konulan soyulmuş patatesler uzun süre buzluk ya da derin dondurucuda kalabilir.

Soyulmuş patateslerin muhafaza edilmesi ya da buzluğa atılması çok tercih edilen bir durum değildir. Fakat buna ihtiyaç duyduğunuzda buzdolabı poşeti imdadınıza yetişecektir. Hava almadan muhafaza edilen soyulmuş patatesler, sonradan kullanım için sizlere büyük kolaylık sağlayacaktır.