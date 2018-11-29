Rüyada kampa gittiğini görmek ne anlama gelir?

Kampa dünyalık için veya tefekkür için gitmiş olmaya göre ayrı ayrı tabir edilir. Tatil için kampa gidildiyse, hep bu dünya için çalışıldığına; tefekkür için gidildiyse, dünya ve ahiret saadetine işaret eder. İLGİLİ SON HABER At üstünde terapi Kampta bir de at çiftliği bulunuyor. Burada otizmli, zihinsel ve bedensel engelli bireylere hipoterapi uygulanıyor. Böylece hem çalışmayan kasları harekete geçiyor hem de birey atla psikolojik bir bağ kuruyor. Bu deneyim sonrası sohbet ettiğim otizmli bir genç, 'Bir canlıyı kontrol edebilmek müthiş bir...