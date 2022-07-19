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Giriş Tarihi: 19.7.2022 13:02

Trabzonspor'un Avusturya kampı yarın başlayacak

AA
Trabzonspor’un Avusturya kampı yarın başlayacak

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'da 13 günlük kamp çalışmaları gerçekleştiren Trabzonspor'un Avusturya kampı yarın başlayacak. Bordo-mavililerde Hakan Yeşil ve Behlül Aydın'ın ayrılmasıyla kadro, 28'e düştü. Karadeniz ekibi, Torino ve Empoli ile hazırlık maçları oynayacak.

Slovenya kampının ardından 3 gün izin verilen bordo-mavili futbolcular, yarın yurt dışı ikinci etap kampı için Avusturya'nın Bad Haring bölgesindeki Royal Panaroma Otel'de toplanarak ilk çalışmasını yapacak. Trabzonspor, 29 Temmuz'da tamamlanacak kampın ardından Demir Grup Sivasspor ile 30 Temmuz'da yapacağı Turkcell Süper Kupa maçı için İstanbul'a dönecek.

KAMP KADROSU 28'E İNDİ

Slovenya kampını 30 futbolcu ile gerçekleştiren Trabzonspor'da, Avusturya kampı kadrosu 28'e düştü.

Bordo-mavili takımda genç oyuncular Hakan Yeşil ile Behlül Aydın, Avusturya kampı kadrosunda yer almayacak. Bu oyuncuların başka kulüplere kiralık olarak transferleri için görüşmelerde bulunmalarına izin verildi.

İKİ HAZIRLIK MAÇI OYNANACAK

Trabzonspor, Avusturya kampında İtalyan takımlarıyla 2 hazırlık karşılaşması oynayacak. Bordo-mavililer, kampta 23 Temmuz'da Torino, 25 Temmuz'da ise Empoli'yle yapacağı 2 hazırlık maçıyla yeni sezona hazırlanacak.

EREN VE DOĞUCAN İZNE ÇIKMADI

Trabzonspor'da Slovenya kampının ardından futbolcular, Avrupa'da İtalya, Hırvatistan gibi ülkelere gezmeye giderken bazı oyuncular da yaşadığı ülkelere döndü. Hugo, Djaniny gibi oyuncular İstanbul'a giderek sezon öncesi sağlık kontrollerinden geçerken Kasımpaşa'dan transfer edilen Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat, izne çıkmadı.

Bu oyuncular, Avusturya kampına katılarak birlikte vakit geçirdi.

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Trabzonspor'un Avusturya kampı yarın başlayacak
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