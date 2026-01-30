Esenler’in 16 yılda tarihî ve talihi değişti

Eğitimden sağlığa, kültür sanattan teknolojiye, spordan sosyal belediyeciliğe uzanan geniş bir yelpazede hayata geçirilen projeler, Esenler'de yaşam kalitesini her geçen gün yükseltmeye devam ediyor. Kentsel dönüşümle oluşan yeni şehir dokusu, planlı ulaşım ağları ve modern otopark çözümleriyle desteklenirken, ilçe daha düzenli, erişilebilir ve sürdürülebilir bir kent kimliğine kavuşuyor. Bu bütüncül yaklaşım, Esenler'i yalnızca bugünün ihtiyaçlarına değil, geleceğin şehircilik vizyonuna da hazırlıyor.Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Esenler'i hep birlikte dönüştürmenin ve ilçenin talihini değiştirmemin gururunu yaşadıklarını kaydederek "Göreve geldiğimiz günden bu yana, Esenler'i sadece modern bir şehir yapmakla kalmadık; yaşam kalitesini artıran, güvenli, yeşil ve kültürel açıdan zengin bir şehir hâline getirdik. Kentsel dönüşüm projelerimizle riskli yapıların yerine modern konutlar, sosyal ve kültürel alanlar, eğitim ve sağlık tesisleri kazandırdık." dedi. Göksu, ilçede yaşayan herkes için önemli projelere imza attıklarının altını çizerek şunları söyledi: Gençlerimiz için Gençlik Merkezleri, hanım kardeşlerimiz için Şule Yüksel Şenler Hanımlar Konağı, kültür ve sanat hayatını canlandırmak için Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi ve pek çok kültürel projeyi hayata geçirdik. Spor altyapımızı güçlendirdik, çocuklarımızın ve gençlerimizin yeteneklerini geliştirebileceği tüm branşlarda, profesyonel antrenörler eşliğinde nitelikli çalışmalar yürüttük. Her adımımızı Esenler'i merkeze alarak attık; şehrin geleceğini şekillendiren yeni projelere öncülük ettik. Amacımız, Esenlerlilere hem bugünü hem de yarını güvenli, sağlıklı ve umut dolu bir şehir olarak sunmaktır. Bu başarı, sadece belediyemizin değil, tüm Esenlerlilerin ortak çabasıdır." diye konuştu.Esenler Belediyesi'nin hazırladığı 'Otopark Master Planı' ile ilçede yıllardır yaşanan trafik ve park sorunu planlı yatırımlarla çözülüyor. Kısa, orta ve uzun vadeli projelerle hem otopark kapasitesi artırılıyor hem de daha güvenli ve yaşanabilir sokaklar hedefleniyor. Yaklaşık 500 bin nüfusa ve 125 bin araca sahip Esenler'de, son 15 yılda toplam 236 bin metrekarelik otopark alanı hizmete alındı. Kısa vadede mekanik ve çelik konstrüksiyonlu otopark sistemleriyle mevcut alanlarda kapasitenin hızla artırılması planlanırken, orta vadede yeşil alanları koruyan zemin altı otopark projeleri öne çıkıyor. Bu kapsamda planlanan Oruç Reis Millet Bahçesi Zemin Altı Otoparkı, bin 250 araçlık kapasitesiyle ilçenin en büyük ulaşım yatırımlarından biri olacak.Kapısı tüm Esenlerli hanımlara açık olan Şule Yüksel Şenler Hanımlar Konağı, 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde bin kişilik kapasitesiyle 873 metrekare kapalı alana sahip. Konağın içinde aile danışmanlığı merkezi, anne çocuk kitaplığı, sohbet salonu, kreş ve kafeterya bulunuyor. Beceri ve sanat atölyeleri de düzenlenen konakta hobi edinmek, çocuğunuzla güzel vakit geçirmek veya kadınlara ait kafeteryada sosyalleşmek için belediyenin web sitesi üzerinden üye olunarak faaliyetlerden yararlanılıyor. Hafta içi mesai saatleri içinde açık olan aile danışmanlığından hizmet almak için ise randevu alınması gerekiyor.Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde 5 bin 351 metrekare kapalı alanda bulunan Esenler Gençlik Merkezi, iş veya okul saatleri dışındaki zamanlarını değerlendirmek isteyen Esenlerli gençlere hizmet veriyor. İçinde kütüphane, yüzme havuzu, spor salonu, sosyal medya stüdyosu, seyir terasları, konferans salonu, simülasyon salonu, masa tenisi, bilardo, langırt gibi oyunların oynandığı oyun salonu ve bowling salonunun yer aldığı merkezde, bir yandan tarihî ve kültürel geziler, kamplar ve spor faaliyetleri organize edilirken diğer yandan gençler, ilgi alanına göre uzman eğitmenlerden sportif, sanatsal ve bilimsel eğitimler alıyor.Esenler Belediyesi'nin kültür ve sanat alanındaki önemli projelerinden biri olan Esenler Sanat Evi (ESEV), 7'den 70'e tüm ilçe halkını sanatla buluşturmaya devam ediyor. 2011 yılında hayata geçirilen ESEV'de bu dönem 75'i aşkın farklı branşta ücretsiz eğitimler veriliyor. Kurslar, müzikten sahne sanatlarına; el sanatlarından geleneksel sanatlara kadar geniş bir yelpazede uzman eğitmenler eşliğinde sürerken; gitar, bağlama, ney, resim, ebru, diksiyon, halk oyunları ve fotoğrafçılık gibi birçok alanda kursiyerler yeteneklerini keşfetme fırsatı buluyor. Kurslar sayesinde katılımcılar hem sanatsal becerilerini geliştiriyor hem de sosyal yaşamlarını zenginleştirme imkânı yakalıyor.Gençlik Merkezi, Hanımlar Konağı, İkinci Bahar Kıraathanesi, kütüphane, şifa bahçesi, hayvanat bahçesi, çeşitli hobi ve meyve bahçeleri, yürüyüş ve bisiklet yolları, sportif etkinlik, piknik, çocuk oyun ve eğlence, sosyal etkinlik alanları ile açık hava kitap okuma mekânları, cami, iki Eskafe'nin yer aldığı 15 Temmuz Millet Bahçesi; piknik yapanlardan spor yapanlara, Eskafe'de arkadaşlarıyla buluşanlardan şifa ve hayvanat bahçesinde gezinenlere kadar her yaştan Esenlerlinin tercih ettiği bir mekân.15 Temmuz Millet Bahçesi'ndeki tarihî tabur binasının yakın zamanda tamamlanacak restorasyonuyla, Esenler, "Cemil Meriç Kütüphanesi" adıyla yeni bir kütüphaneye kavuşacak.Esenler'in huzurlu ve güvenli bir şehir olması için ilk olarak 15 Temmuz Mahallesi'nde hayata geçirilen sonrasında ise şehrin tamamında uygulamaya konulan 'Güvenli Şehir' projesi kapsamında, 1291 cadde ve sokağa yapay zekâ destekli kamera sistemleri kuruldu. Esenler, "Güvenli Şehir" hedefi doğrultusunda önemli bir adım atarak Türkiye'de ilk kez yüzde yüz güvenli şehir uygulamasını hayata geçiren ilçe oldu. Cumhurbaşkanlığı onayıyla; Esenler Belediyesi, İçişleri Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığı iş birliğinde, cadde ve sokakların yanı sıra tüm okul ve parklara kurulan kameralar, Esenler Güvenli Şehir ve Afet Koordinasyon Merkezi'nden anlık olarak takip ediliyor.Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşümü Esenler'de gerçekleşiyor. 'Esenler'i yeniliyoruz' sloganı ile başlayan kentsel dönüşümde Türkiye'ye örnek olan Esenler, 2009 yılında Esenler'de yapı ömrünü tamamlamış riskli ve güvensiz yapı oranı, yüzde 86 iken bugün itibarıyla bu oran yüzde 57'ye kadar indi. Esenler'de 60 bin konutun yenilenmesinin ardından, 60 bin konutun daha dönüşümü için çalışmalar kararlılıkla devam etmektedir. Proje tamamlandığında Esenler'de sosyal ve kültürel tesis alanları 5 kat, eğitim tesis alanları 10 kat, yeşil alanlar 15 kat, sağlık tesisi alanları 35 kat artmış olacak.Esenler'in spor altyapısı için devasa yatırımlar yapılarak amatör futbol kulüpleri 'Futbol Gelişim Merkezi' ile yeni yerlerine kavuştu. ''Yetenek karakterle tamamlanır." sloganıyla çocukların ahlâkî değerlerinin ve sportif yeteneklerinin gelişmesini, uzman eğitmenler eşliğinde iyi ve profesyonel sporcuların yetişmesini amaçlayan bu merkezden sonra 'Basketbol Gelişim Merkezi'nin hazırlıklarına başlandı.Esenler Belediyesi, İkinci Bahar Kıraathanesi'ne üye olan 60 yaş ve üzeri büyüklerimizin ikinci baharlarını huzur ve sağlık içinde yaşayabilmesi için hizmetlerini sürdürüyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı merkezde, kıraathane sakinlerinin tansiyon ve kan şekeri ölçümleri Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor. Ayrıca, kuaför hizmeti de büyüklerimizin ayağına kadar getiriliyor. Tansiyon ve kan şekeri yüksek çıkanlara, sağlıklarını koruyabilmeleri ve beslenme alışkanlıklarını düzenlemeleri konusunda bilgiler veriliyor. Büyüklerimiz, tüm ihtiyaçlarını burada karşılayabildikleri gibi ibadetlerini de kıraathane içerisinde bulunan mescitte yapabiliyorlar. Kıraathaneye üyeleri, Esenler Belediyesi tarafından organize edilen sosyal faaliyetlerden de yararlanabiliyor.