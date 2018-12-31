Akciğer iltihabı belirtileri nelerdir?

Havadan kana yeterince oksijen aktarılamadığı takdirde akciğer düzenli olarak çalışamaz hale gelir. Akciğer iltihaplanasına sebep olan enfeksiyonlar bakteri veya virüs kaynaklı olabilir. Basit önlemler alınarak iltihaplanmalar önlenebilir.

Akciğer İltihabı Belirtileri

- Öksürük (Git gide şiddetini arttıran başlangıçta kuru olur daha sonra balgama dönüşür.

- Ateşlenme

- Nefes alma ya da vermede zorluk yaşanması ( Yavaş ya da hızlı nefes alıp verme)

- Göğüs kafesinde batmalar ve şiddetli ağrı

- Titreme ve gece terlemeleri

- İştah kaybı

- Özellikle yaşlılarda hareket dengesizliği

- Eklem ve kas ağrıları

Bu belirtiler vücutta görülmeye başlandığında her zaman akciğer iltihabı olduğu kanısına varılamaz. Akciğer iltihabı bazı durumlarda oksijen seviyesini düşürdüğünden dolayı vücut için ciddi tehlikelere yol açabilir. İlerlemiş olan bu belirtilere ek olarak parmaklarda ve dudaklarda morarmalar meydana gelebilir. Hastalığın ilerlememesi açısından mutlaka doktora başvurulmalı gerekli tedavi uygulanmalıdır.

Akciğer iltihaplanmasına sebep olan mikroorganizmayı tespit etmek her zaman mümkün olmayabilir. Hastalık ortaya çıkmadan önce bu mikrop vücutta bulunabilir. Daha önce vücuda girmiş fakat henüz hastalığa yol açmamış olma ihtimali yüksektir. Akciğer iltihaplanmasının en yaygın nedeni S.pnemoniae adlı bir bakteridir. İltihaba sebep olan diğer yaygın bir bakteri ise B-tipi Haemophilus influenze adlı bir bakteridir. Mycoplasma pneumoniae adlı bir bakteri ise her dört senede bir salgın hastalıklara neden olur ve çoğunlukla çocukları tehdit eder.

Akciğer iltihaplanmasının diğer başka nedenleri ise şunlardır;

- Grip ve su çiçeği virüsü

- Kirli hava, solunan kimyasal gazlar ve sigara dumanı

Bu nedenler dışında akciğer iltihaplanması riski altında olan kişiler bu enfeksiyona karşı daha dikkatli olmalılardır. Örneğin zayıf kişiler, 60 yaş üstü ve çocuklar, sigara kullananlar, daha önce akciğer, kalp, karaciğer ve böbrek rahatızlığı geçirmiş olan kişiler, şeker hastası olanlar, fazla alkol tüketenler ve bağışıklık sistemi zayıf olanlar bu enfeksiyona karşı daha dikkatli olmalılardır.

Akciğer iltihabına nasıl teşhis konur?

Doktor muayenesinde hastaya şikayetleri dahilinde sorular sorulur ve doktor muayenesi yapılır. Ciğerler dinlenir ve enfeksiyonun belirtileri varsa hekim tarafından akciğer röntgeni istenir. Röntgende enfeksiyonun yeri tespit edilir ve uygulanacak tedavinin yol haritası çizilir. Akciğer ilhtihaplarında hastanın vücudundaki oksijen oranı çok önemlidir. Doktor kontrolünde mutlaka kandaki oksijen seviyesine bakılmalıdır. Ayrıca idrardan alınan örnekle beraber hastanın balgamından da örnek alınıp hastanın enfeksiyon miktarı tespit edilir. Bu testlerin sonucunda hekim gerekli tedaviye başlamalıdır.

Beyne pıhtı atması belirtileri nelerdir?

Pıhtı atması, beyin damarlarının bir tıkaç ile tıkanması, damarın bulunduğu bölgede kanlanmanın yani kan akışının yetersizliği durumunda beynin fonksiyon kaybına uğramasının sonucudur.