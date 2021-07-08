Evde doğal ve bitkisel tedavi yöntemleri ile böbrek ağrısına iyi gelen şeyler neler? Böbrek ağrısına ne iyi gelir? Böbrek ağrısı nasıl geçer?

Böbrek karın, karaciğer ve sırt bölgesine yakın olduğu için buralarda meydana gelen ağrılar böbrek ağrıları ile karıştırılabilir. Bu noktada böbrek ağrısı nasıl anlaşılır sorusunun yanıtı hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir. Ağır bir şey kaldırdığımız zaman bel ve sırt bölgemizde ağrı olur. Bu durumda ağır kaldırdığımız için sırtımız ya da belimizin ağrıdığını anlayabiliriz. Böbrek ağrılarını anlamak için de ağrının içten ve keskin bir şekilde geldiğini anlamamız yeterlidir. Ağrılarda genellikle kasık bölgesine ve karın bölgesine yayılır. Bunun için böbrek ağrısı neden olur, belirtileri nelerdir? sorusunu daha detaylı inceleyelim. Böbrek ağrısı ile ilgili rehber niteliği taşıyan bu içerikten aynı zamanda böbrek ağrısına ne iyi gelir ve nasıl geçer sorularının yanıtları hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

BÖBREK AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Böbrek ağrısı başladığı zaman keskin bir ağrı ve sancı olur. O anda hastaneye gitmek yerine evde çözüm yöntemleri arayabilirsiniz. Elbette böbrek ağrısına iyi gelen doğal ve bitkisel tedavi yöntemleri mevcuttur. Bu yöntemleri uygulayarak ağrılarınızı hafifletebilirsiniz. İşte madde madde böbrek ağrısına evde çözümler…

LİMONLU SU

Limonata yapar gibi bir karışım hazırlayabiliriz. Fakat limonu fazla sıkmayın. Limon fazla olursa tansiyon hastaları için sakıncalı durum olabilir.

SU İÇMEK

Böbreklere en faydalı şeylerden bir tanesi de sudur. Böbrek ağrıları durumunda su tüketimini arttırın.

KARAHİNDİBA ÇAYI

Bu çay sindirimle alakalı sorunlarda, ödem, safra kesesi gibi birçok hastalıkla ilaç olarak kullanılıyor. Bir su bardağı suyun içine karahindiba çayı atarak demlemeye bırakın. Daha sonra ılık şekilde günde bir kez tüketin.

KARPUZ TOHUMU ÇAYI

Karpuz tohumu çayımı olur demeyin. Karpuz tohumu böbrek ağrılarına iyi gelen bir çay türü. Aktarlardan alacağınız karpuz tohumunu ılık bir suyun içine atarak demlemeye bırakın. Aralıklarla tüketerek günde bir kez tekrarlayın.

KEREVİZ SUYU

Kerevizin faydalarını saymakla bitiremeyiz. İçindeki vitaminler ve diğer bileşenler tam bir sindirim uzmanı. Böbreklerde oluşan sorunlar içinde kereviz suyu önerilmektedir. Gün içerisinde belirli aralıklarla sadece bir bardak olacak şekilde tüketin.

FESLEĞEN SUYU

1 litre kaynamış suya yarım demet taze fesleğen, bir yemek kaşığı limon tozu ekleyin. Karışım soğuduktan sonra dolaba koyarak karışımın rengi belli olana kadar bekleyin. Daha sonra tüketin. Böbrek ağrınıza iyi gelecektir.

BUĞDAY ÇİMİ SUYU

Buğday çimi suyu içerisinde klorofil, vitamin ve mineraller bulunur. Bunlar böbrek ağrılarına da iyi gelmekte. Günde en fazla 30-35 ml kadar tüketmelisiniz. Bundan fazla tüketmeniz durumunda böbreklerinize aynı zamanda zarar verici olabilir.

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BÖBREK AĞRISI NASIL GEÇER?

Böbrek ağrısı çözümleri için uzmanlar tarafından genellikle şu iki yöntem önerilmektedir. Bunlardan biri çorap giyme alışkanlığı diğeri de sıcak su torbası uygulamak. Böbrek ağrılarına alevlendiren şeylerden biri ayakların soğuk olması ve üşüme olayıdır. Ağrıları neredeyse iki katına çıkartır. Böyle bir durumun önüne geçmek için mutlaka çorap giyerek ayaklar sıcak tutulmalıdır.

Böbrek ağrılarına soğuk iyi gelmiyor, sıcak iyi geliyor. Ağrının olduğu bölgelere sıcak su torbası ile sıcak tutmak ağrılarınızı hafifletir. Bu yöntemi aralıklarla uygulamalısınız. Böbrek ağrısına sıcak su torbası iyi gelir mi? Sorusunu merak edenler için uzman tavsiyeleri bu şekildedir.

BÖBREK AĞRISI İÇİN HANGİ DOKTORA GİDİLİR?

Böbrek yetmezliği ile diğer böbrek hastalıkları olan kişilerin gitmesi gereken birim nefrolojidir. Üroloji bölümünde ise böbrek taşı gibi sorunlara bakmaktadır.

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BÖBREK AĞRISI NEDEN OLUR?

Böbrek ağrıları genellikle böbreğin çalışmasını etkileyen akut veya kronik durumlardan dolayı olur. Çok nadir rastlansa da doğumdan sonra oluşan kusurlarda böbrek ağrısı oluşabilmektedir. Ayrıca genetik olarak böbrek ağrısı başka kişiye taşınmışta olabilir. Böbrek hastalığına neden olan hastalıklar ve etkenler şu şekilde sıralanabilir…

Hamilelik

İdrar yolu enfeksiyonu

Mesane iltihabı

Böbrek büyümesi

Böbrek taşları

Böbreklerde kan pıhtılaşması

Bazı ilaçlar

Travmalar

Doğuştan böbrek hastalığı

Böbrek kanseri

Tümör

BÖREK AĞRISI NEREDE OLUR?

Böbrek ağrısı kaburgaların alt kısmında, karnın yan bölgelerinde sırtın üst kısmında hissedilir. Bazı merak edilen sorular da şu şekilde:

Böbrek ağrısı bacağa vurur mu? Çok nadir görülen bir durumdur. Böbrek ağrılarına neden olan etkenlerden dolayı bacaklarda ağrı hissedilebilir.

Böbrek ağrısı sırta vurur mu? Böbrek ağrısı sırt ağrıları ile karıştırılmaması gerektiğini belirtmiştik. Fakat bazı durumlarda böbrek ağrıları sırt bölgesinde de hissedilir.

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BÖBREK AĞRISI NASIL OLUR?

Böbrek ağrısı genel olarak idrar yolu enfeksiyonları, travma ve böbrek taşı rahatsızlıkları yüzünden ortaya çıkar Ağrı karın bölgesinin yan ve üst taraflarında, sırt ve bel bölgesinde derin ve keskin bir ağrı şeklinde hissedilir. Diğer ağrı çeşitlerine göre çok şiddetli olabilir. Ayrıca böbrek ağrıları tümör, kanser, kist, enfeksiyon gibi birçok hastalığında habercisi olabilir. Bunun için nefroloji kontrolünde uygun testler yapılarak teşhis konulabilir.

BÖBREK AĞRISI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Ağrıların nedeninin böbrek olduğunu anlamak için şu belirtileri gözden geçirebilirsiniz:

Halsizlik

Titreme

Kusma

Mide bulantısı

Baş dönmesi

Kabızlık veya ishal

İsilik

İdrarda kan

Ayrıca böbrek ağrısı üşütme belirtileri ile de ortaya çıkar. Unutmayın ki böbrek ağrılarını şiddetlendiren durumlardan biri üşütmektir.

BÖBREK TAŞI AĞRISI

Böbrek taşı problemi başa gelecek en kötü rahatsızlıklardan biridir. Kusma, ateşlenme, halsizlik, mide bulantısı, kusma gibi birçok yan etkiler göstererek ağrıların yanında çekilmez duruma gelir. En büyük problem ise idrar yaparken şiddetli ağrıların olmasıdır. Böbrek taşı ağrısından kurtulmak için sağlık kuruluşlarında halk tabiri ile böbrek taşı kırdırma operasyonu uygulanır. Fakat böbrek sürekli taş üreterek yeniden kırdırmak zorunda kalınabilir. Genelde sol böbrek ağrısı oluşumu daha fazladır.