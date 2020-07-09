Duygu Özaslan'ın hastalığı olan Bulimia Nervoza'nın tedavisi var mı, belirtileri nelerdir? Bulimia Nervoza nedir, neden olur?

Sosyal medyada çektiği videolarla adını duyurarak ünlenen Duygu Özaslan'ın hastalığı Bulimia Nervoza, ünlü ismin açıklamasının ardından takipçilerinin merak konusu haline geldi. Hastalığa sahip bireylerde belirli zaman dilimlerinde aşırı yemek yeme hali olduğu bilinmekle beraber atakları sırasında yeme kontrolünü kaybederler. Peki, Bulimia Nervoza hastalığı
Bulimia Nervoza hastalığına sahip kişiler belirli durumlarda, ataklar geçirebilir. Bu ataklar sırasında genellikle önceden planladıkları yüksek kalorili besinler tüketme ihtiyacı hisseder ve kendilerini durduramazlar. Atağın sona ermesi ile ise bu durumdan pişmanlık duyar ve suçluluk duygusu ile kendine zarar verici şekilde hareket edebilirler…
Kişilerde belirli bir zaman diliminde (örneğin 2 saat içinde) çoğu insanın yiyebileceğinden çok daha fazla yiyeceği yeme durumu ve bu atak sırasında yeme kontrolünün kaybolduğu duygusunun (yediğini durdurma ya da kontrol edememe) söz konusudur.
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Bu bireyler kilo alımını önleme amaçlı, tekrarlayıcı bir şekilde kendini kusturma, dışkılamayı hızlandırıcı ya da idrar söktürücü vb ilaçların kullanabilmekte, aç kalma ya da ağır egzersiz gibi uygunsuz dengeleyici davranışlar sergilemektedirler. Tıkınırcasına yeme (kısa sürede bir kişinin yiyeceği miktardan çok fazla yeme) ve uygunsuz dengeleyici davranışların (kusma, ilaç kullanma gibi) ortalama 3 ay içinde en az haftada bir kez olması gerekmektedir. Kişi vücut şekli ve ağırlığından gereğinden fazla düzeylerde etkilenmektedir.
Anoreksiadan farklı olarak bulimia nervoza hastalarının vücut ağırlıkları normal sınırlar içinde ya da daha fazla olabilir.
Tıkınırcasına yeme atakları esnasında önceden planladıkları yüksek kalori içeren genelde karbonhidrat içeren besinleri yerler. Atak sonrası pişmanlık / suçluluk duyguları, kendini eleştirme, uygun olmayan ve zararlı dengeleyici davranışlar gözlenir. Tıkınırcasına yeme atakları olmadığı dönemlerde ise kalori alımlarını kısıtlar, düşük kalorili gıdalar alırlar.
Düşük özgüvenli kişiler,
Depresif belirtileri olan kişiler (mutsuzluğa eğilimli, pekçok şeye karşı isteksizliği olan, bunlara ek olarak uyku,iştah, konsantrasyon, enerji sorunları, değersizlik düşünceleri yaşayanlar) -sosyal anksiyete bozukluğu yaşayan kişiler,
Çcuklukta aşırı düzeylerde kaygı belirtileri olan kişiler
Zayıf vücut idealinin içselleştirilmesi.
Çocukluk çağlarında cinsel ve fiziksel istismar yaşayanlar
Çocuklukta obezitenin (şişmanlık) varolması, erken yaşlarda ergenliğe giriş
Ebeveynin aşırı veya yetersiz düzeyde müdahaleleri risk etmenleri arasında sayılmaktadır