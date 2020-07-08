Son dakika: Duygu Özaslan selülitli photoshopsuz fotoğraflarının ardından açıklama yaptı! "Bulimia Nervoza'yım" | Video

Son dakika haberi: Instagram ve YouTube fenomeni Duygu Özaslan'ın ifşalanan selülitli fotoğrafları sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Sabah saatlerinden itibaren Twitter'da TT olan fotoğrafların ardından binlerce yorum alan Duygu Özaslan Instagram hesabından açıklamalarda bulundu. Bulimia Nervoza hastası olduğunu açıklayan ünlü ismin açıklamasının ardından bulimia nervoza hastalığı araştırılmaya başlandı. İşte kilo almasının nedeninin bu hastalık olduğunu söyleyen ünlü fenomen Duygu Özaslan'ın açıklamaları...

DUYGU ÖZASLAN'IN HASTALIĞI BULİMİA NERVOZA NEDİR?

Bulimia Nervoza hastalığına sahip kişiler belirli durumlarda, ataklar geçirebilir. Bu ataklar sırasında genellikle önceden planladıkları yüksek kalorili besinler tüketme ihtiyacı hisseder ve kendilerini durduramazlar. Atağın sona ermesi ile ise bu durumdan pişmanlık duyar ve suçluluk duygusu ile kendine zarar verici şekilde hareket edebilirler…