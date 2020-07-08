Video Haber Son dakika: Duygu Özaslan selülitli photoshopsuz fotoğraflarının ardından açıklama yaptı! "Bulimia Nervoza'yım" | Video

Son dakika: Duygu Özaslan selülitli photoshopsuz fotoğraflarının ardından açıklama yaptı! "Bulimia Nervoza'yım" | Video

Son dakika: Duygu Özaslan selülitli photoshopsuz fotoğraflarının ardından açıklama yaptı!
08.07.2020 | 15:09

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Son dakika haberi: Instagram ve YouTube fenomeni Duygu Özaslan'ın ifşalanan selülitli fotoğrafları sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Sabah saatlerinden itibaren Twitter'da TT olan fotoğrafların ardından binlerce yorum alan Duygu Özaslan Instagram hesabından açıklamalarda bulundu. Bulimia Nervoza hastası olduğunu açıklayan ünlü ismin açıklamasının ardından bulimia nervoza hastalığı araştırılmaya başlandı. İşte kilo almasının nedeninin bu hastalık olduğunu söyleyen ünlü fenomen Duygu Özaslan'ın açıklamaları...

VİDEO DEVAM EDİYOR

DUYGU ÖZASLAN'IN HASTALIĞI BULİMİA NERVOZA NEDİR?

Bulimia Nervoza hastalığına sahip kişiler belirli durumlarda, ataklar geçirebilir. Bu ataklar sırasında genellikle önceden planladıkları yüksek kalorili besinler tüketme ihtiyacı hisseder ve kendilerini durduramazlar. Atağın sona ermesi ile ise bu durumdan pişmanlık duyar ve suçluluk duygusu ile kendine zarar verici şekilde hareket edebilirler…

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