Son dakika | Borsada 23 yıl aradan sonra bir ilk! Yarın başlıyor...

Son dakika haberi... 27 Temmuz Pazartesi günü, Borsa İstanbul'da endekslerden iki sıfır atılacak. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Alkin, endeksin kolay okunabilmesi ve takip edilebilmesi açısından çok doğru bir karar alındığını belirtti.

27 Temmuz Pazartesi günü tamamlanacak işlemi "sıfır atma" değil, "endeksten hane çıkarılması" olarak tanımlamanın daha doğru olacağını ifade eden Prof. Dr. Emre Alkin, Borsa İstanbul endekslerindeki hane sayısının dünyanın diğer borsalarına göre fazla olduğunu belirterek şunları söyledi: "ABD'deki borsalara baktığımızda endekslerin 5 haneli sayıların henüz başında olduğunu görüyoruz. Hisselerin çok hızlı hareket ettiği, teknolojik bir tezgah üstü piyasa olan Nasdaq'ta bile 5 hane var. Almanya'da DAX Endeksi de, Amerika gibi 5 haneli sayıların başında. Fransa ve İspanya'da ise endeksler henüz 4 haneli seviyede. Asya'ya baktığımızda, Japonya'daki Nikkei, Hong Kong Hang Seng ve Güney Kore'deki Kospi endekslerinin de 4 haneli olduğunu görüyoruz. Bunları göz önüne aldığımızda Borsa İstanbul'daki 6 hane yatırımcılar açısından takip güçlüğü ve kafa karışıklığı yaratıyordu. Altı hane, ekran hücrelerine sığmakta zorluk yaratıyordu."

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YABANCI YATIRIMCIYLA İLETİŞİMİ HIZLANDIRACAK

Altı haneli endeksi yabancı yatırımcılara hızlı şekilde aktarmanın da güç olduğunu belirten Prof. Dr. Emre Alkin, şunları söyledi: "Borsa İstanbul endeksinin seviyesini merak eden bir yabancıya İngilizce veya Fransızca cevap vermek kolay olmuyor. Bunun için uzun bir cümle kurmak zorundasınız. Endeksten hane çıkarılması, yabancı yatırımcılarla hızlı iletişim açısından da avantaj sağlayacak."