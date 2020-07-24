SON DAKİKA! Altın fiyatları üst üste rekora koştu! Altın yükselecek mi düşecek mi? A Para'da uzman isimlerden kritik altın yorumu geldi...

Son dakika haberi … Altın fiyatları hafta boyunca rekora doymadı. Haftanın son işlem gününde altın fiyatları rekora koştu. Altın fiyatları ons tarafında 2011 yılında 1921 doları görerek tarihi zirvesini görmüştü. Ons altın 1898 dolar ile tarihi zirvesine yaklaşırken, gram altın fiyatları ise ons tarafından gelen rüzgarla bugün 418 lirayı görerek yeni tarihi zirvesini belirlemiş oldu. Bilindiği üzere gram altın fiyatlarında ons altın ve dolar kuru etkili oluyor. Dolar kuru son dönemde 6,83-6,86 lira civarında dar bantta sıkıştı. Volatilitesi giderek azaldı. Hal böyle olunca gram altın fiyatları, ons altın tarafından gelen rüzgarlarla yön buluyor. Bu seviye şimdilik gram altının yeni tarihi zirvesi olarak dikkat çekiyor. Türk halkı, hafta boyunca rekor kıran altında araştırmalarını sıklaştırarak "Altın neden yükseliyor", "Altın yükselecek mi", "Altın düşecek mi", "Altın fiyatları ne kadar oldu", "Uzmanların altın yorumları neler" gibi sorularına yanıt aramaya başladı. İş Yatırım Direktörü Şant Manukyan ve Tera Yatırım Stratejisti Mehmet Bilal Bircan A Para'da altın fiyatları hakkında yatırımcılar için kritik değerlendirmelerde bulundu. İşte altın fiyatlarındaki son gelişmeler ve uzman yorumları…