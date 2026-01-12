Turkuvaz Medya’dan dijital spor yayıncılığına yeni vizyon: ’Libero’ sporseverlerle buluştu!

Dijitalde doğan ve izleyici alışkanlıklarındaki değişimi merkeze alan bu dönüşüm, grubun spor yayıncılığında yeni nesil içerik anlayışını güçlendiren önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

ETKİLEŞİMİ YÜKSEK, ÇOK PLATFORMLU SPOR İÇERİĞİ SUNMA HEDEFİ

Libero markasıyla birlikte Turkuvaz Medya, deneyimli isimlerle yeni nesil yorumcuları bir araya getiren yayın kadrosu sayesinde; etkileşimi yüksek, veri odaklı ve çok platformlu bir spor içeriği sunmayı hedefliyor.

YouTube başta olmak üzere dijital mecralarda izleyiciyle buluşan Libero, modern spor izleyicisinin beklentilerine uygun bir yayın anlayışıyla dikkat çekiyor.

Bu dönüşüm yalnızca bir isim değişikliği değil; aynı zamanda spor yayıncılığında dijitalleşmeyi odağına alan uzun vadeli bir büyüme vizyonunun da yansıması niteliğini taşıyor.

Libero, güçlü bakış açısı ve zengin içerik yapısıyla dijital ekosistemde sürdürülebilir bir konumlanma hedefliyor.