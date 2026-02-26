Galatasaray’ın muhtemel rakipleri belli oldu! Galatasaray’ın son 16 turu rakibi kim olacak?

Galatasaray, Juventus engelini aşarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına kalmayı başardı. İstanbul'daki farklı galibiyetin ardından Torino'da da avantajını koruyan temsilcimiz, Avrupa'da yoluna devam ediyor. Futbolseverler şimdi Galatasaray'ın Son 16 turundaki rakibinin kim olacağını ve kura çekiminde karşısına çıkabilecek muhtemel takımları merak ediyor.