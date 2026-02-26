Haberler Spor Haberleri GALATASARAY'IN RAKİBİ KİM OLACAK? İşte Galatasaray Son 16 Turu muhtemel rakipleri!
Giriş Tarihi: 26.02.2026 10:23

Juventus karşısında iki maç sonunda üstünlüğünü koruyan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde adını Son 16 Turu’na yazdırmayı başardı. Toplam skor avantajıyla turu geçen sarı-kırmızılı ekipte hedef çeyrek final olurken, kura çekimi öncesi olası rakipler gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Peki, Galatasaray son 16 rakibi kim olacak?

Galatasaray, Juventus engelini aşarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına kalmayı başardı. İstanbul'daki farklı galibiyetin ardından Torino'da da avantajını koruyan temsilcimiz, Avrupa'da yoluna devam ediyor. Futbolseverler şimdi Galatasaray'ın Son 16 turundaki rakibinin kim olacağını ve kura çekiminde karşısına çıkabilecek muhtemel takımları merak ediyor.

UEFA ŞAMPİYONLER LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Devler Ligi'nde Son 16 Turu kura çekimi, 27 Şubat 2026 Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek. Play-off rövanşlarının tamamlanmasının ardından yapılacak organizasyonla birlikte Galatasaray'ın bir üst turdaki rakibi netleşecek.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Liverpool ya da Tottenham ile eşleşecek.

GS'NİN ÇEYREK FİNAL MUHTEMEL RAKİPLERİ

Temsilcimiz, Juventus'u saf dışı bırakmasının ardından Liverpool/Tottenham eşleşmesinden gelecek rakibini de elemesi durumunda çeyrek finalde Monaco/Paris Saint-Germain ile Barcelona/Chelsea eşleşmelerinin galibiyle karşılaşacak.

