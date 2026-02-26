GALATASARAY’IN RAKİBİ KİM OLACAK? İşte Galatasaray Son 16 Turu muhtemel rakipleri!

Galatasaray, Juventus engelini aşarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına kalmayı başardı. İstanbul'daki farklı galibiyetin ardından Torino'da da avantajını koruyan temsilcimiz, Avrupa'da yoluna devam ediyor. Futbolseverler şimdi Galatasaray'ın Son 16 turundaki rakibinin kim olacağını ve kura çekiminde karşısına çıkabilecek muhtemel takımları merak ediyor.
Devler Ligi'nde Son 16 Turu kura çekimi, 27 Şubat 2026 Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek. Play-off rövanşlarının tamamlanmasının ardından yapılacak organizasyonla birlikte Galatasaray'ın bir üst turdaki rakibi netleşecek.
Temsilcimiz, Juventus'u saf dışı bırakmasının ardından Liverpool/Tottenham eşleşmesinden gelecek rakibini de elemesi durumunda çeyrek finalde Monaco/Paris Saint-Germain ile Barcelona/Chelsea eşleşmelerinin galibiyle karşılaşacak.