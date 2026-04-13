UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı finalistler belli oluyor

Giriş Tarihi: 13.04.2026 14:06

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları yarın (14 Nisan salı günü) başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun çeyrek finallerinde yarın ve 15 Nisan Çarşamba günü 4 karşılaşma yapılacak.

Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını yarı finale yazdıracak.

"Devler Ligi"nde çeyrek final rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

22.00 Atletico Madrid (İspanya)-Barcelona (İspanya) (2-0)

22.00 Liverpool (İngiltere)-Paris Saint-Germain (Fransa) (0-2)

15 Nisan Çarşamba:

22.00 Arsenal (İngiltere)-Sporting (Portekiz) (1-0)

22.00 Bayern Münih (Almanya)-Real Madrid (İspanya) (2-1)

