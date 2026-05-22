Haberler Spor Haberleri Başkan Erdoğan'dan Trabzonspor'a tebrik mesajı
Giriş Tarihi: 23.05.2026 00:44

Başkan Erdoğan'dan Trabzonspor'a tebrik mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor'a sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayımladı.

Başkan Erdoğan’dan Trabzonspor’a tebrik mesajı
  • ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"2026 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olarak müzesine bir kupa daha kazandıran Trabzonspor'u, taraftarıyla birlikte tüm Trabzonspor camiasını ve tüm Trabzonlu kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum."

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan'dan Trabzonspor'a tebrik mesajı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA