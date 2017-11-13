Jan Vesely'den olay hareket! Jan Vesely kimdir?

Basketbol Süper Ligi'ndeFenerbahçe Doğuş ile Darüşafaka mücadelesinde ilginç bir olay yaşandı.

Fenerbahçeli Jan Vesely ile DAÇKA'da Doğuş Özdemiroğlu arasındaki sert ribaunt mücadelesi sonrasında gerginlik yaşandı. İki oyuncu yere düştükten sonra Vesely rakibini sert bir şekilde itti ve onun düşmesine sebep oldu.

Bu olayın ardından Jan Vesely oyundan diskalifiye edildi.

Maçın ardından rakibinin kendisini düşürdüğü pozisyonu paylaşan yıldız pivot, Özdemiroğlu'nun bu hareketini judoya benzetti.

İşte Jan Vesely'nin maçın ardından yaptığı paylaşım...

Jan Vesely kimdir?

Jan Vesely 24 Nisan 1990 tarihinde Çek Cumhuriyeti'nin Ostrava kentinde dünyaya geldi. NBA patentli Çek basketbolcu Fenerbahçe'de forma giymektedir. 2.11 metre boyundaki Jan Vesely, pivot ve gerektiğinde uzun forvet pozisyonlarında oynamaktadır. Üst düzey atletizme sahip olan Vesely, 2010 yılında FIBA Avrupa Yılın Genç Oyuncusu ödülünü aldı. Ayrıca, Partizan ile 3 kez Sırbistan Ligi, 3 kez Adriyatik Ligi ve 3 kez Sırbistan Kupası'nı kazandı.