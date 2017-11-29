Galatasaray dağıldı! 57 sayı fark yediler

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi A Grubu 6. hafta maçında Rusya'nın Dinamo Kursk takımına deplasmanda 102-45 yenildi.

Kursk kentindeki Spor ve Konser Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 23-12 geride tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, soyunma odasına da 50-23 mağlup durumda gitti.

İkinci yarıda da oyuna ortak olamayan Galatasaray, üçüncü çeyreğini 79-31 yenik bitirdiği mücadeleden 57 sayı farkla 102-45 mağlup ayrıldı.

Galatasaray, bu sonuçla grupta 3. yenilgisini yaşadı. Lider Dinamo Kursk ise 6'da 6 yaptı.

Periyot skorları

1. Periyot: 23-12

2. Periyot: 50-23 (27-11)

3. Periyot: 79-31 (29-8)

4. Periyot: 102-45 (23-14)