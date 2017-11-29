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dağıldı! 57 sayı fark yediler

Giriş Tarihi: 29.11.2017 22:01
Galatasaray dağıldı! 57 sayı fark yediler

A Grubu'ndaki 6. maçında deplasmanda 'nın takımına 57 sayı farkla 102-45 yenildi.

Kadın Basketbol Takımı, A Grubu 6. hafta maçında 'nın takımına deplasmanda 102-45 yenildi.

Kursk kentindeki Spor ve Konser Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 23-12 geride tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, soyunma odasına da 50-23 mağlup durumda gitti.

İkinci yarıda da oyuna ortak olamayan Galatasaray, üçüncü çeyreğini 79-31 yenik bitirdiği mücadeleden 57 sayı farkla 102-45 mağlup ayrıldı.

Galatasaray, bu sonuçla grupta 3. yenilgisini yaşadı. Lider Dinamo Kursk ise 6'da 6 yaptı.

Periyot skorları

1. Periyot: 23-12
2. Periyot: 50-23 (27-11)
3. Periyot: 79-31 (29-8)
4. Periyot: 102-45 (23-14)

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Galatasaray dağıldı! 57 sayı fark yediler
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