Fenerbahçe, Kızılyıldız'a acımadı

Fenerbahçe Doğuş, Turkish Airlines EuroLeague 2017-2018 sezonu 13. maçında konuk ettiği Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı 82-56 mağlup etti.



Temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş'un sahasında oynadığı karşılaşmaya etkili başlayan taraf Kızılyıldız oldu. Feldeine ve Rochestie ile etkili olan konuk ekip 4:40 kala 4-9 üstün olan taraftı. Vesely'nin oyuna girmesiyle etkili olan temsilcimiz ise geri dönüş yaparak 3:24 kala 10-9 öne geçmeyi başardı. Kalan bölümde üstünlüğünü kabul ettirerek farkı arttıran Fenerbahçe, ilk çeyreği 17-11 önde tamamladı.



İkinci çeyreğe etkili başlayan Fenerbahçe Doğuş, ilk 2 dakika geçilirken 21-16 üstünlüğü yakalasa da seriyi yakalayan Kızılyıldız, 5:32 kala 21-25 öne geçti. Nunnally ile etkili olan Fenerbahçe, 1:37 kala Melli'den bulduğu üçlükle de 36-28 üstünlüğü yakaladı. Çeyreğin sonuna kadar farkı korumayı başaran temsilcimiz, ilk yarıyı 41-33 önde kapattı.



Fenerbahçe Doğuş'ta Jan Vesely ilk yarıda ürettiği 10 sayıyla en skorer isim olurken Luigi Datome 8, James Nunnally de 7 sayıyla oynadı.



Kızılyıldız'da Taylor Rochestie 9 sayıyla oynarken Ognjen Dobric de 8 sayıyla ilk yarıyı tamamladı.



Üçüncü çeyreğe etkili başlayan temsilcimiz, farkı açarak 6:02 kala 49-34 üstünlüğü yakaladı. Vesely ve Wanamaker ile etkili olan Fenerbahçe, farkı daha da açarak periyodu 62-42 önde tamamladı.



Kızılyıldız, ilk dakika geçilirken 62-46 ile farkı azaltsa da tekrar reaksiyon göstermeyi başaran temsilcimiz, 6:26 kala skoru 73-48'e getirdi. Kalan bölümde Sinan, Dixon, Kalinic ile daha az süre alan isimleri oynatan Fenerbahçe, karşılaşmadan 82-56 galip ayrıldı.



Fenerbahçe Doğuş'ta Jan Vesely 15 sayı, 8 ribaunt ile oynarken Luigi Datome ve Brad Wanamaker da maçı 13'er sayıyla tamamladılar.



Kızılyıldız'da Dobric 15 sayıyla oynarken çift hanelere çıkan başka isim olmadı. Rochestie 9, Lessort 7 sayıyla maçı tamamladı.



Salon: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu



Hakemler: Christos Christodoulou xx, Fernando Rocha xx, Michele Rossi xx



Fenerbahçe Doğuş: Thompson xx 4, Melli xxx 10, Melih x, Wanamaker xxx 13, Sloukas xx 2, Nunnally xxx 12, Guduric xx 6, Vesely xxx 15, Kalinic xx, Ali Muhammed x 3, Datome xxx 13, Sinan x 4



Başantrenör: Zeljko Obradovic



Kızılyıldız: Dangubic x 3, Dadidovac x 1, Lazic x, Antic xx 6, Dobric xxx 15, Feldeine xx 6, Jankovic xx 4, Rochestie xx 9, Lessort x 7, Ennis x 3, Jovanovic x 2, Bjelica x



Başantrenör: Dusan Alimpijevic



1. Periyot: 17-11



Devre: 41-33



3. Periyot: 62-42



Maç Sonu: 82-56

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