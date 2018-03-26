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26 yaşındaki basketbolcu hayatını kaybetti

G-Lig'de forması giyen , karşılaşmasının bitimine 40 saniye kala yere yığılmıştı. Bu olayın üzerinden geçen 2 günün ardından 26 yaşındaki oyuncu tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı.

Giriş Tarihi: 27.3.2018 00:48 Güncelleme Tarihi: 27.3.2018 01:44
26 yaşındaki basketbolcu Zeke Upshaw hayatını kaybetti

G-Lig olarak adlandırılan NBA Gelişim Ligi'nde 'la bağlantılı takımının formasını giyen hayatını kaybetti.

26 yaşındaki oyuncu takımının oynadığı karşılaşmasının bitimine 40 saniye kala rahatsızlanarak yere yığılmış ve acilen hastaneye kaldırılmıştı.

Yapılan müdahalelere rağmen Upshaw kurtarılamadı ve 26 yaşında hayatını kaybetti. Basketbolcunun annesi oğlunun pazartesi günü hayatını kaybettiğini açıkladı. Oyuncunun geçirdiği rahatsızlığa ilişkin detaylar açıklanmadı.

Detroit Pistons, bu olay üzerine yayımladığı açıklamada Upshaw'ın harika bir kişiliğe sahip olduğunu ve takımı gerek saha içi gerek saha dışında son derece başarılı bir şekilde temsil ettiğini belirtti.

2014 NBA Draftı'nda seçilemeyen Upshaw, Grand Rapids Drive'da 2. sezonunu geçiriyordu.

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26 yaşındaki basketbolcu Zeke Upshaw hayatını kaybetti
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