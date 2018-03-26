NBA G-Lig olarak adlandırılan NBA Gelişim Ligi'nde Detroit Pistons'la bağlantılı Grand Rapids Drive takımının formasını giyen Zeke Upshaw hayatını kaybetti.

26 yaşındaki oyuncu takımının oynadığı Long Islands Nets karşılaşmasının bitimine 40 saniye kala rahatsızlanarak yere yığılmış ve acilen hastaneye kaldırılmıştı.

Yapılan müdahalelere rağmen Upshaw kurtarılamadı ve 26 yaşında hayatını kaybetti. Basketbolcunun annesi oğlunun pazartesi günü hayatını kaybettiğini açıkladı. Oyuncunun geçirdiği rahatsızlığa ilişkin detaylar açıklanmadı.

Detroit Pistons, bu olay üzerine yayımladığı açıklamada Upshaw'ın harika bir kişiliğe sahip olduğunu ve takımı gerek saha içi gerek saha dışında son derece başarılı bir şekilde temsil ettiğini belirtti.

2014 NBA Draftı'nda seçilemeyen Upshaw, Grand Rapids Drive'da 2. sezonunu geçiriyordu.