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'da kutlamalar cemiyette devam etti

İlhan Cavcav Sezonu'nda şampiyonluğuna ulaşan 'da kutlamalar, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleşen törenin ardından Levent'te bulunan Galatasaraylılar Cemiyeti'nde devam etti.

DHA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 21.5.2018 01:19
Galatasaray'da kutlamalar cemiyette devam etti

Türk Telekom Stadyumu'nda yapılan şampiyonluk kutlamalarının ardından başkan ve yönetim kurulu üyeleri Levent'teki lılar Cemiyeti'ne giderken, yöneticiler cemiyette bekleyen çok sayıda taraftar ve üyenin coşkulu tezahüratlarıyla karşılandı. Taraftarlar özellikle başkan Mustafa Cengiz ve şampiyonluk kupası ile birçok fotoğraf çektirdi. Kutlamalar sırasında açıklamalarda bulunan başkan Mustafa Cengiz, "Duyguları ifade etmenin en zor olduğu anlardayız. Bazen duygularda öyle bir pik noktaya gelirsiniz ki, hem kendinizi ifade edemezsiniz hem de algılamakta zorluk çekersiniz. Söylenecek her şey söylendi. Söylenebilecek her şeyi de söyledik. Ben bütün taraftarı, sevgili 'i, 'ı, futbolcuları ve medyayı kutluyorum. Başka ne diyebilirim bilmiyorum" dedi.

Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak ise "Başkanın sözleri üzerine başka bir laf söyleyemem. Allah Mustafa Başkan'dan razı olsun. Florya'nın ve Galatasaray'ın geleceği için seçimde desteği bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da şampiyonluk coşkusu
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Galatasaray'da kutlamalar cemiyette devam etti
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