Galatasaray'da kutlamalar cemiyette devam etti

Türk Telekom Stadyumu'nda yapılan şampiyonluk kutlamalarının ardından başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri Levent'teki Galatasaraylılar Cemiyeti'ne giderken, yöneticiler cemiyette bekleyen çok sayıda taraftar ve üyenin coşkulu tezahüratlarıyla karşılandı. Taraftarlar özellikle başkan Mustafa Cengiz ve şampiyonluk kupası ile birçok fotoğraf çektirdi. Kutlamalar sırasında açıklamalarda bulunan başkan Mustafa Cengiz, "Duyguları ifade etmenin en zor olduğu anlardayız. Bazen duygularda öyle bir pik noktaya gelirsiniz ki, hem kendinizi ifade edemezsiniz hem de algılamakta zorluk çekersiniz. Söylenecek her şey söylendi. Söylenebilecek her şeyi de söyledik. Ben bütün taraftarı, sevgili Fatih Terim'i, Abdurrahim Albayrak'ı, futbolcuları ve medyayı kutluyorum. Başka ne diyebilirim bilmiyorum" dedi.

Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak ise "Başkanın sözleri üzerine başka bir laf söyleyemem. Allah Mustafa Başkan'dan razı olsun. Florya'nın ve Galatasaray'ın geleceği için seçimde desteği bekliyoruz" ifadelerini kullandı.