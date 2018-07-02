LeBron James kimdir? Kaç yaşında? LeBron James hangi pozisyonda oynuyor?

NBA takımlarından Los Angeles Lakers'ta forma giyen ABD'li profesyonel basketbol oyuncusu Lebron James, 30 Aralık 1984 tarihinde Akron, Ohio'da dünyaya geldi.

Annesi Gloria Marie James onu dünyaya getirdiğinde 16 yaşındaydı. Annesinin iş arayışı nedeniyle birlikte Akron şehrinde sürekli bir mahalleden başka bir mahalleye taşınmak zorunda kaldılar. Annesi Gloria, LeBron'un boş zamanlarında vakit geçirmesi için futbol oynamasını istiyordu. Ve daha sonra onun yerel gençlik futbol antrenörü Frank Walkerza'nın takımına kayıt yaptırdı. 9 yaşındayken ise basketbol ile tanıştı.

Çocukken basketbolu takım olarak ilk Amatör Atletizm Birliği (AAU)'ya bağlı Kuzeydoğu Ohio Şut Starları takımında oynamaya başladı. LeBron Sian Cotton, Dru Joyce III ve Willie McGee tarafından yönetilen bu takımdaki arkadaşları ile beraber eyalette yerel ve ulusay düzeyde birsürü başarı kazandı. Okul sona erdikten sonra kendilerini "Fab Four" olarak tanımlayan James, ve üç arkadaşı hayatları boyunca ayrılmayacaklarına dair söz verdiler. Lise kariyeri için bir sürü okuldan teklif alsa da St Vincent-St. Mary Lisesi'nde okumayı kabul etti.

LİSE KARİYERİ

Lise kariyeri için St Vincent-St. Mary Lisesi'ni seçen James, kısa sürede okulun üniversite basketbol takımına yükseldi. Lisedeki ilk yılında maç başına 21 sayı ve 6 ribaund ortalamaları ile oynadı. Takımıysa sezonu 27-0'lık bir dereceyle noktalayarak İrlandalı Savaş Bölümü III'ü yani eyalet şampiyonluğunu kazandı.[6] Lisedeki ikinci sezonunda maç başına 25,2 sayı, 7,2 ribaund, 5,8 asist ve 3,8 top çalma ortalamaları ile oynadı. Ayrıca bu sezonda James'in takımıyla oynadığı bazı maçlarda Rodos Arena'ya bazı NBA takipçileri ve NBA scoutları onu izlemek için geldiler. Takımı bu yılı ise 26-1'lik derece ile noktalayarak İrlandalı Bölümünü şampiyon olarak noktaladı. Onun lisede ikinci yılındaki gösterdiği performansıyla Ohio Mr. Basketbol ve ABD Yılın En İyi Liseliler Beşi'ne seçildi, ayrıca lisedeki ikinci yılında Mr. Basketbol seçilen tarihteki ilk oyuncu oldu.

James, lisedeki üçüncü sezonu başlamadan önce Slam Dergisi yazarı Ryan Jones tarafından hakkında muhtemelen şu anda Amerika'daki en iyi lise oyuncusu olarak tanımlanarak övgü aldı. Ayrıca Sports Illustrated dergisinin bir bölümünde kapak fotoğrafı olarak yer aldı ve bunu başaran tarihte alt sınıflarda okuyan ilk liseli basketbol oyuncusu oldu. James, bu sezonu ise maç başına 29 sayı, 8,3 ribaund, 5,7 asist ve 3,3 top çalma ortalamalarıyla noktaladı, ayrıca üst üste ikinci kez Ohio Mr. Basketbol ve ABD Yılın En İyi Liseliler Beşi'ne seçildi. Ayrıca Gatorade Yılın Basketbolcusu ödülünü kazandı. Takımı St Vincent-St. Mary ise sezonu 23-4'lük derece ile tamamlayarak kendi bölümünü ikici sırada bitirdi. 2001-02 sezonu sona erdikten sonra James 2002 NBA Seçmeleri'ne girmek için NBA yönetimine müracat etsede bir oyuncunun drafta girebilmesi için en az lise mezunu olması kuralı nedeniyle ciddiye alınmadı. Yaz boyunca hakkında esrar içtiği gerekçesiyle medyada haberler yayınlandı ve bu haberlerin onu çok sinirlendirdiğini açıkladı.

Lise kariyerinin dördüncü yılında James'in Oak Hill Akademesi maçı dahil olmak üzere bazı maçları televizyondan verildi. Böylece ulusal televizyonda maçları verilen tarihteki ilk liseli oyuncu oldu. Ayrıca maçlar ESPN'den verilirken forma giydiği lise kanaldan bunun karşılığında sezon boyunca para talep etti. Jamesi 2002-03 sezonunda ise maç başına 31,6 sayı, 9,6 ribaund, 4,6 asist ve 3,4 top çalma ortalamalarıyla oynadı, ayrıca üst üste üçüncü kez Ohio Mr. Basketbol, ABD Yılın En İyi Liseliler Beşi'ne, ve üst üste ikinci kez Gatorade Yılın Basketbolcusu seçildi. James, lisedeki dördüncü yılının sonunda EA Sports All-Star Maçı, Jordan Klasik Capital ve 2003 McDonald's En İyi Amerikalılar karşılaşmalarında forma giydi. Daha sonra Ryan Jones yaptığı bir açıklamada LeBron James'in hayatında gördüğü en sinirli liseli basketbol oyuncusu olduğunu söyledi.

FUTBOL KARİYERİ

James, lisedeyken bir süre okulun futbol takımındada forma giydi ve oynadığı dönemde kanat pozisyonnda görev almaktaydı. Lisedeki ikinci sezonunda En İyi Beşe seçildi ve takımının İrlandalı Ligi'nde yarı final oynamasında pay sahibi oldu. Okuldaki dördüncü yılında oynanan bir karşılaşmada ayak bileğini burkmasıyla beraber futbol kariyeri son buldu. Sakatlanmadan önce birçok spor analistçisi, futbol eleştirmenleri, lise antrenörleri, eski ve şimdiki oyuncular onun futboldada yetenekli olduğunu düşünmekteydi, fakat sakatlığı kariyerini bitirdi.

CLEVELAND CAVALİERS'İN TÜM ZAMANLAR SKOR LİDERİ'DİR !

2,03 m (6 ft 8 in) boya ve 113 kg (249 lb) ağırlığa sahip olan James, kısa forvet ve uzun forvet pozisyonlarında görev yapmaktadır. Kariyeri boyunca 2 kez NBA şampiyonluğu, 4 kez NBA En Değerli Oyuncu Ödülü, 2 kez NBA Finalleri MVP Ödülü, 2 kez Olimpiyat altın madalyası, 1 kez NBA Sayı Kralı ve NBA Yılın Çaylağı Ödülü kazandı. Diğer başarıları arasında 10 kez NBA All-Star ile Yılın Beşi ve 6 kez ise Yılın Savunma Beşi bulunmaktadır. Ayrıca Cleveland Cavaliers'in tüm zamanlar skor lideri'dir.

James, ilk olarak Akron, Ohio'da bulunan St. Vincent–St. Mary Lisesi'nde basketbol oynamaya başladı. Lisede oynadığı yıllarda medya tarafından herkese geleceğin en büyük yıldızlarından birisi olarak gösterildi. Lise'den mezun olduktan sonra 2003 NBA Seçmeleri'nde birinci sıradan Cleveland Cavaliers tarafından seçildi. Cavaliers'a katıldıktan sonra takımıyla birlikte 2007 NBA Finalleri'ne yükseldiler, fakat San Antonio Spurs'e 4-0 yenilmekten kurtulamadılar. 2010 yazında Cavaliers'ten ayrıldı ve free agent döneminden sonra Miami Heat ile anlaştı. Heat'deki ilk sezonunda takımıyla final oynadı, fakat şampiyonluğu Dirk Nowitzki önderliğindeki Dallas Mavericks takımı kazandı. James, kariyerinin ilk şampiyonluğunu 2012 NBA Finalleri'nde Miami ile Oklahoma City Thunder'ı 4-1 yenerek yaşadı. 2012-13 normal sezonunda takımıyla birlikte üst üste yirmi yedi maç kazanarak NBA tarihinin en uzun ikinci kazanma serisini yakaladı. Ayrıca bu sezondada takımıyla şampiyonluğa ulaşarak kariyerinin ikinci yüzüğünü parmağına taktı. 2014 NBA Finalleri'ne de yükselerek 2010'dan bu yana dört kez üst üste finale çıksalar da bir önceki sezonun finalinde karşılaştıkları Spurs'e bu kez yenildiler. Miami ile geçirdiği son sezonundan sonra James, 2014 yazında tekrar eski takımı Cavaliers ile imzaladı. Onun liderliğinde Cavaliers finale kadar yükselsede Golden State Warriors'a yenildi.

James, saha dışında kazandığı paralarla yüksek bir zenginlik ve şöhret sahibi birisi olarak tanınmaktadır. Onun saha dışı hayatı basketbol kariyeri medya ve magazin tarafından sık sık inceleme konusuydu. Lakabı King James'tir. Ayrıca o Amerika'nın etkili ve popüler sporcularından birisi olarak sıralanır. Hayatında çeşitli kitap, belgesel ve televizyon reklamlarında yer aldı. Ayrıca ESPY Ödülleri ve Saturday Night Live gibi programlarda bir bölümlüğüne konuk sunuculuk yaptı.

YENİ MACERA: LOS ANGELES LAKERS

Cleveland ile olan sözleşmesi biten LeBron James, 2 Temmuz tarihi itibariyle NBA'in Batı Konferansı ekiplerinden Los Angeles Lakers ile sözleşme imzalayarak yeni takımını buldu.