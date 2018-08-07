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Galatasaray'dan basketbolda 3 transfer

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.8.2018 18:32

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, 3 yabancı oyuncuyu kadrosuna dahil etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Yunan pivot , Sloven forvet Jaka Klobucar ve Yeni Zelandalı oyun kurucu Tai Webster'la anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Üç oyuncu ile de 1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Daha önce Türkiye'de Muratbey forması giyen 2,08 metre boyundaki Zach Auguste, son olarak Yunan ekibi Panathinaikos'ta oynadı.

Son 3 sezonu 'da geçiren Jaka Klobucar, Slovenya 'nın da formasını giyiyor.

Yeni Zelandalı 24 yaşındaki Webster ise son olarak Alman ekibi Skyliners Frankfurt kadrosunda yer aldı.

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Galatasaray'dan basketbolda 3 transfer
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