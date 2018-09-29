Zeljko Obradovic kimdir? Obradovic’in başarıları nelerdir?

Avrupa basketbolu denildiğinde hiç şüphesiz akla gelen ilk isimlerden birisi Zeljko Obradovic'tir. Aktif oyunculuk döneminde gösterdiği başarılarının daha fazlasını koçluk kariyerine taşıyan Obradovic, birçok otoriteye göre Avrupa basketbolunun en büyük koçu olarak görülmektedir. Peki, Zeljko Obradovic kimdir?

OBRADOVİC'İN OYUNCULUK KARİYERİ

Obradovic basketbol oyunculuğu kariyerine Borac Cacak'da başladı. 1980-1984 arası Borac Cacak'da oyun kurucu mevkisinde oynadı. 1984 yazında 24 yaşındayken KK Partizan takımına katıldı. Obradovic ve takımı 3. sezonda 1986-87 Yugoslavya Basketbol Ligi'ni kazandı. Bir sonraki sezon da 1988 Euroleague dörtlü finali'ne ulaştı. Son olarak, 1989 yılında Yugoslav Kupası ve Koraç Kupası'nı kazandı. Bu süre sırasında, Yugoslavya'da en iyi ve güvenilir oyun kurucu biri olarak bilinmektedir.

Ayrıca 1988 Olimpiyat Basketbol Turnuvası'nda ve 1990 FIBA Dünya Şampiyonası'nda altın madalya ve gümüş madalya kazandı. Yugoslav milli basketbol takımının bir üyesiydi.

KOÇLUK KARİYERİ

Zeljko Obradovic 1992'de Partizan, 1994 yılında Badalona ve 1995 yılında ise Real Madrid takımlarıyla Euroleague'i kazandı. 1999-2012 yılları arasında çalıştırdığı Panathinaikos takımıyla 5 kez Euroleague şampiyonu, 11 kez Yunan Ligi şampiyonu olarak rekor kırdı. 2007 ve 2011'de Avrupa'da yılın koçu seçildi. 1997'de Yugoslavya Milli Takımı'nı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda şampiyon yaptı, 1999 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ise 3.'lük kazandı. 1998'de Yugoslavya Milli Takımı'nı FIBA Dünya Şampiyonası'nda şampiyon yaptı. Ayrıca 1996 Yaz Olimpiyatları'nda Yugoslavya Milli Takımı'nı 3. yaptı ve bronz madalya kazandırdı.

BAŞARILARI

Oyunculuk Kariyeri:

Partizan (1984–91):

Yugoslavya Basketbol Ligi (1987)

Euroleague dörtlü finali: 3. (1988)

Yugoslav Kupası (1989)

Koraç Kupası (1989)

Yugoslavya Milli Takımı:

1988 Yaz Olimpiyatları – Gümüş madalya

1990 FIBA Dünya Şampiyonası – Altın Madalya

KOÇLUK KARİYERİ:

Partizan (1991–93):

Sırbistan Şampiyonası (1992)

Sırbistan Kupası (1992)

Euroleague (1992)

Joventut Badalona (1993–94):

Euroleague (1994)

Real Madrid (1994–1997):

Euroleague (1995)

Euroleague dörtlü finali 4. (1996)

Saporta Kupası (1997)

Benetton Treviso (1997–99):

İtalya Süper Kupası (1997)

Euroleague dörtlü finali 3. (1998)

Saporta Kupası (1999)

Panathinaikos (1999–2012):

Euroleague (5): (2000, 2002, 2007, 2009, 2011)

Euroleague dörtlü finali 3. (2005)

Euroleague dörtlü finali 4. (2012)

Yunanistan Basketbol Ligi (11): (2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011)

Yunanistan Basketbol Kupası (7): (2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012)

Fenerbahçe (2013–)

Euroleague şampiyonu (2017)

Euroleague dörtlü finali 2. (2016-2018)

Euroleague dörtlü finali 4. (2015)

Cumhurbaşkanlığı Kupası: (2013, 2016, 2017)

Türkiye Basketbol Ligi (2014, 2016, 2017, 2018)

Türkiye Kupası (2016)