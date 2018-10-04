Cumhurbaşkanlığı Kupası Anadolu Efes'in

Basketbolda 34. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası, başkentte sahibini buldu. Fenerbahçe ile Anadolu Efes'i karşı karşıya getiren bu dev mücadele Anadolu Efes güçlü rakibini 65-62 mağlup ederek kupayı 11. kez müzesine götürdü.

FENERBAHÇE 65-62 ANADOLU EFES

1. PERİYOT SONUCU | Fenerbahçe 15-17 Anadolu Efes

İLK YARI SONUCU | Fenerbahçe 30 - 28 Anadolu Efes

3. PERİYOT SONUCU | Fenerbahçe 36 - 44 Anadolu Efes

34'üncü Erkekler Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesinde Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi 65-62 mağlup ederek 11'inci kez kupanın sahibi oldu.

Ankara Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya Fenerbahçe; Kostas Sloukas, Melih Mahmutoğlu, Nikola Kalinic, Nicolo Melli ve Ahmet Düverioğlu ilk 5'iyle başlarken, Anadolu Efes; Vasilije Micic, Rodrigue Beaubois, Metecan Birsen, Adrien Moerman ve Bryant Dunston 5'iyle start verdi. Karşılaşmaya etkili bir başlangıç yapan Fenerbahçe, ilk 5 dakikalık bölümü 9-7 önde geçti. Daha sonra vites artıran Anadolu Efes, 9'uncu dakikada 5 sayılık üstünlük kurdu: 11-16. Kalan bir dakikalık süreçte Fenerbahçe 4-1'lik bir seri yakalarken, Anadolu Efes ilk periyodu 17-15 önde kapattı.

İkinci periyot iki takımın dengeli oyunuyla başlarken, ilk 15 dakikalık bölüm 24-24'lük eşitlikle geçildi. Periyodun kalan 5 dakikalık bölümünde 6-4'lük üstünlük yakalayan Fenerbahçe, soyunma odasına 30-28 önde gitti.

Üçüncü periyotta Anadolu Efes vites yükseltti. Periyoda iyi bir başlangıç yapan Anadolu Efes, 25'inci dakikayı 37-33 önde geçti. Farkı açmayı sürdüren İstanbul ekibi, üçüncü periyodu 44-36 önde kapattı.

Maçın final periyoduna iki takımın karşılıklı basketleriyle başlanırken, karşılaşmanın son 5 dakikasına 52-46'lık Anadolu Efes üstünlüğü ile girildi. Sarı lacivertli oyuncuların basit top kayıpları ile farkı açmayı sürdüren İstanbul ekibi, maçın bitmesine 3.38 kala farkı 10'a çıkarttı: 48-58. Obradovic'in molasından 4-0'lık seriyle dönen Fenerbahçe, 2.35 kala farkı 6'ya çekti: 52-58. Dunston ile farkı yeniden 6'ya çıkartan Anadolu Efes'e yanıt Sloukas'tan geldi. Sloukas çizgiden kaydettiği üçte üç serbest atış ile farkı 5'e indirdi: 55-60. Micic'in serbest atışlarıyla farkı 7'ye yükselten (55-62) Anadolu Efes, karşılaşmanın kalan bölümünde de üstünlüğü bırakmadı ve karşılaşmayı 65-62 kazanarak 11'inci kez Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu.

SALON: Ankara

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Özlem Yalman, Ahmet Tatlıcı

FENERBAHÇE: Ahmet 10, Melih 1, Sloukas 24, Melli 2, Kalinic 5, Dixon 2, Sinan 3, Datome 7, Lauvergne 8

ANADOLU EFES: Dunston 7, Metecan 2, Moerman 13, Beaubois 6, Micic 8, Buğrahan 2, Doğuş 13, Simon 11, Sertaç 3

1'İNCİ PERİYOT: 15-17

İLK YARI: 30-28

3'ÜNCÜ PERİYOT: 36-44