CANLI YAYIN | Fenerbahçe Real Madrid / Euroleague

Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i THY Eurolegue'in 15.haftasında sahasında konuk ediyor…

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3.PERİYOT: FENERBAHÇE / REAL MADRİD : 41-38

-Obradovic Melih Mahmutoğlu hamlesi yaptı. Melih 3 sayılık atışıyla tribünleri havaya soktu.

-Melih'in ardından Obradovic pota altında sayıyı bıraktı ve 5-0'lık seri geldi.

2.PERİYOT SONUCU: FENERBAHÇE / REAL MADRİD : 32-32

– Fenerbahçe ikinci çeyrekte de hız kesmiyor… Pota altında isabeti bulan isim Joffrey oldu.

-Bobby Dixon'un üçlüğü Fenerbahçe'yi rahatlattı. Temsilcimiz yeniden farkı açmak istiyor.

– Real Madrid üst üste bulduğu üçlüklerle maça ortak oldu.

1.PERİYOT SONUCU: FENERBAHÇE / REAL MADRİD: 22-12

– Hava atışı ile birlikte ilk hücumu Real Madrid yapıyor.

– Jan Vesely'nin üst üste basketleriyle Fenerbahçe hücumu maça müthiş başladı.

– Pota altında iki sayılık basket Jan Vesely'den asist sayı Gigi Datome'den…

-Kendi pozisyonunu yaratarak isabeti bulan Guduric! 17-10

Daha önce Euroleague'de 3 kez final oynama ve 2 kez kupayı müzesine götürme başarısı elde eden Fenerbahçe, koç Obradovic yönetiminde bu kupayı üçüncü kez evine götürme amacı içerisinde. Bu yolda en önemli rakibi olan Real Madrid ile karşılaşacak olan temsilcimiz Fenerbahçe mutlak galibiyet peşinde.

Ligde üst üste 10, toplamda ise 13 galibiyet alan Fenerbahçe Beko'nun tek yenilgisi bulunuyor. THY Eurokeague'in gediklisi iki takım bugüne dek bu kulvarda 3'ü Dörtlü Final'de olmak üzere 16 karşılaşmaya çıktı. Bu mücadelelerin 7'sini sarı-lacivertliler kazanırken İspanyol temsilcisi 9 kez gülen taraf oldu. İki ekip arasındaki son 10 mücadele ise Fenerbahçe Beko'nun 6-4'lük üstünlüğü bulunuyor.

SLOUKAS KADRODAN ÇIKARILDI

THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasındaki Fenerbahçe Beko / Real Madrid maçı öncesi sarı-lacivertli temsilcimizde forma giyen Kostas Sloukas'tan kötü haber geldi.

28 yaşındaki Yunan basketbolcunun yüksek ateşli boğaz enfeksiyonu nedeniyle karşılaşmanın kadrosundan çıkarıldığı bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Oyuncumuz Kostas Sloukas, yüksek ateşli boğaz enfeksiyonu nedeniyle bu akşamki karşılaşmanın kadrosunda yer alamayacaktır."

17. KEZ MÜCADELE EDECEKLER

Ligde üst üste 10, toplamda ise 13 galibiyet alan Fenerbahçe Beko'nun tek yenilgisi bulunuyor. Haftaya lider giren Zeljko Obradovic yönetimindeki sarı-lacivertliler, 12 galibiyet ve 2 mağlubiyeti bulunan takipçisi Real Madrid'i yenerek zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

THY Avrupa Ligi'nin gediklisi iki takım bugüne dek bu kulvarda 3'ü Dörtlü Final'de olmak üzere 16 karşılaşmaya çıktı. Bu mücadelelerin 7'sini sarı-lacivertliler kazanırken İspanyol temsilcisi 9 kez gülen taraf oldu. İki ekip arasındaki son 10 mücadele ise Fenerbahçe Beko'nun 6-4'lük üstünlüğü bulunuyor. En son Belgrad'ta Avrupa Ligi finalinde karşılaşan iki takımdan Real Madrid turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

EN ÇOK SAYI VESELY VE RANDOLPH'DAN

Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko bu sezon 84.9'luk bir sayı ortalamasıyla oynarken, takımın en skorer oyuncusu Jan Vesely 15 sayı ortalamasıyla mücadele etti. Real madrid ise 15 maçlık periyotta 89.21'lik sayı ortalamasıyla sahadan ayrıldı. Real Madrid'in sayı yükünü 13.1'lik sayı ortalamasıyla Anthony Randolph çekiyor.

OBRADOVİÇ İLE 400. MAÇ

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, tecrübeli başantrenörü Zeljko Obradovic yönetiminde 400. resmi maçına THY Avrupa Ligi'nde Real Madrid karşısında çıkacak. Fenerbahçe'nin başına 2013 yılında geçen Obradovic, sarı-lacivertli takımda 400. resmi maç heyecanını yaşayacak.

Sarı-lacivertlileri 5 yılda Avrupa'nın en iyi takımlarından birisi yapan Sırp başantrenör, bu sürede 399 resmi maçta takımıyla 310 galibiyet gördü. THY Avrupa Ligi'nde geçen sezon finalde kaybettiği Real Madrid'i ağırlayacak Fenerbahçe Beko, Obradovic'le 4. kez dalya diyecek.

Fenerbahçe Beko, Obradovic'le çıktığı resmi maçların yüzde 78'ini kazandı. Tecrübeli başantrenör, altıncı sezonunu geçirdiği sarı-lacivertlilerle THY Avrupa Ligi, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda toplam 399 maça çıktı. 310 galibiyetle yüzde 78 gibi ulaşılması zor bir oranı yakalayan Obradovic'in takımı, bu sürede sadece 89 defa yenilgi aldı.

9 KUPA KAZANDI

Fenerbahçe Beko, başantrenörü Obradovic'le bugüne dek 9 kupa elde etti. Obradovic'i 2013 yılında takımın başına getiren sarı-lacivertliler, geride kalan 5 sezonun 4'ünde lig şampiyonluğuna ulaştı. Bu sürede Obradovic'le 3 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 defa Türkiye Kupası elde eden Fenerbahçe, 2016-2017'de ise THY Avrupa Ligi zaferi yaşadı.