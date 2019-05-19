Ergin Ataman: Bana hakaret ve küfürler eden Fenerbahçe taraftarlarına teessüf ediyorum

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde finalde CSKA Moskova'ya yenilerek ikinci olan Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, "Türkiye'yi, Türk bayrağını en iyi şekilde temsil ettik." dedi.

CSKA Moskova maçının ardından gazetecilere açıklama yapan Ataman, "Takımım müthiş bir mücadele ortaya koydu. Sezon boyunca ortaya koyduğumuz ve bizi buraya kadar getiren karakteri bu akşam da yansıttık. Ama rakip çok dişli çıktı ve özellikle hücumda müthiş bir oyun oynadı. Bu bizim direncimizi çok kırdı." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın son dakikasına kadar mücadeleyi bırakmadıklarını vurgulayan Ataman, "Geri düştük, öne çıktık ve daha da öne çıkacağımız pozisyonlarda sayı üretemedik. Ama Türkiye'yi, Türk bayrağını en iyi şekilde temsil ettik. Bize destek veren bize inanan bütün Türk halkına buradan teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

CSKA Moskova takımını tebrik ettiğini kaydeden Ataman, "Mükemmel hücum ettiler. İnanılmaz 3'lük istatistikleri var. Agresif savunma yaptık, maçı kırma fırsatı da yakaladık ama hücum olarak başarılı olamamamızdan dolayı maçı kaybettik. Takımımla gurur duyuyorum." dedi.

CSKA Moskova Başantrenörü Dimitrsi Itoudis'in maçta İspanyol yıldız oyuncusu Sergio Rodriguez'i kullanmamasını "çok sert bir taktik değişikliği ve güzel bir strateji" olarak değerlendiren Ataman, bu kararından dolayı maç sonunda Itoudis'i ayrıca kutladığını söyledi.

"Bu sezon bu takım o kadar büyük bir hikaye yazdı ki sonunculuktan şampiyonluk finaline kadar geldik." diyen Ataman, "Gerek Türkiye'de gerekse burada bize bu yolculukta çok sayıda taraftar eşlik etti. Onlara teşekkür ettim. Bu yüzden maç sonunda o yumruk hareketini yaptım. Şampiyon da olabilirdik ama 2. olduk. Bu da sanırım onlar için büyük bir gururdur." dedi.

"Ne olursa olsun Avrupa Ligi ikincisi olarak ayrılmaktan memnun musunuz?" sorusuna ise Ataman, "Hayır. Ben kazanmak istiyorum." diye yanıt verdi.

Anadolu Efes Başantrenörü, "Müthiş bir sezon geçirdik. Aynı takım aynı heyecanla seneye tekrar bu kupada mücadele edeceğiz." şeklinde konuştu.

Maçın son periyodunda Fenerbahçe taraftarının kendisine yönelik tezahüratları ve yaşanan gerginlikle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Ataman, şunları söyledi:

"Bu tepki değil çok ağır küfür ettiler. Fenerbahçe taraftarının şahsıma karşı ettiği hakaret ve küfürler beni çok üzdü. Ama Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç, her seferinde fair-play anlayışıyla yola çıkan Sayın Ali Koç, herhalde bu konuda bir özür borcu var. Bakalım göreceğiz. Umarım, Türkiye'ye, Türk sporuna büyük umutlarla gelen, Türkiye'de önemli bir ailenin ferdi olan Sayın Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve benim de çok takdir ettiğim Sayın Ali Koç bu konuda bir girişimde bulunacaktır. Fenerbahçe ile inşallah Türkiye ligi finallerinde de oynayacağız. Biz burada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. 19 Mayıs 1919'un 100. yılı, ülkemiz için çok önemli bir tarih. Birlik olmalarını, hep birlikte sonuna kadar bir Türk takımının şampiyon olması için savaşmalarını beklerdim. Bana hakaret ve küfürler eden Fenerbahçe taraftarlarına teessüf ediyorum."

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un taraftarların çirkin tezahüratlarını önlemek için tribüne çıktığı anı görmediğini kaydeden Ataman, "Sayın Ali Koç tribüne kadar çıkıp taraftarları durdurmaya çalıştıysa kendisine teşekkür ediyorum. Ben Fenerbahçe kulübüne ve antrenörü Obradovic'e her zaman saygı gösteren biriyim. Ama maalesef bir grup taraftarın husumeti buraya taşımaları, bu güzel günde burada kara bir tablo oluşturdu. Avrupa Ligi organizasyonu da bu konuda umarım önemli girişimler yapar. Bana yapılan ağır hakaretler ve küfürler, bu güzel organizasyonun kara lekesiydi." şeklinde konuştu.