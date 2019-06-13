CANLI | Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes

Fenerbahçe Beko, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 3. maçında Anadolu Efes'i Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk ediyor. 21.00'de başlayacak karşılaşma Tivibu Spor 2 ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

Müsabakayı Mehmet Keseratar, Emin Moğulkoç ve Kaan Büyükçil hakem üçlüsü yönetecek.

Final serisinde 1-1 eşitlik bulunuyor. Basketbol Süper Ligi'nde son 3 sezonun şampiyonu Fenerbahçe Beko, ilk maçtan 73-56 galip ayrıldı.

Ligde 2009'dan bu yana şampiyonluğu bulunmayan Anadolu Efes ise normal süresi 86-86 biten serinin ikinci müsabakasını uzatma bölümü sonunda 101-93 kazanarak durumu 1-1'e getirdi.

Final serisinde 4 galibiyete ulaşan takım, şampiyon olacak.