Basketbol oynamanın faydaları! Basketbol oynamanın sağlığa inanılmaz faydası

Basketbol oyunu, oyuncuların sahadaki hareketleri etrafında döner. Koşma, zıplama ve hızlı yanal kesmelerin hareketleri oyuncuya kalorilerin yakılabileceği çok fazla egzersiz sağlayabilir. Her ne kadar kalori almak sizin için kötü olmasa da, fazla miktarda almak ve yeterince yakmamak kilo alımına ve dolayısıyla diğer sağlık sorunlarına yol açabilir. İşte kalori yakmanın yanında basketbol oynamanın faydaları…

Basketbol oynamak aerobik bir antrenmana eşdeğerdir. Mülkiyet sırasında ve diğer hareketler sırasında kortta yukarı ve aşağı koşmak, kalp pompalamasını sağlar ve kalp hastalığı riskini azaltma şansınızı azaltmak için hayati bir yoldur. Bununla birlikte, iyi yemek yemek (kolesterolü düşük yiyecekler gibi) de şansı azaltır.

Bağışıklık Sistemini Güçlendirir

Bağışıklık sistemi vücudun iç savunma sistemidir ve basketbol oynamak bunu güçlendirir. Güçlü ve sağlıklı bir bağışıklık sistemine sahip olmak vücudumuzu bakterilerden, virüslerden ve toksinlerden korur - bu da hastalanmamıza neden olur.

Kemik Gücünü Artırır

Kemiklerimiz vücudumuzun çerçevesini oluşturur, iç organlarımızı korur ve kaslarımıza destek sağlar. Top oynamak, kemiklerimize güçlenmesini sağlayan mineraller sağlar. Sağlıklı kemiklere sahip olmak kırılma ve osteoporoz riskini azaltır. Buna ek olarak, genç yaşta basketbol oynamak da zıplama hareketi kemiği gerdiğinde ve kemik gelişimini desteklemeye yardımcı olduğundan daha uzun olmanıza yol açabilir.

Kas Gelişimini Destekler

Zıplamak, koşmak, geçmek ve ateş etmek karşılık gelen kasları harekete geçirir ve böylece kasların güçlenmesini sağlar. Örneğin, top kullanma ve kontrol, ön kollarınızdaki bilek fleksörlerini harekete geçirir ve topun vurulması, bilek, önkol, triceps ve kuadriseps için kuvvet gerektirir. Bu ve vücuttaki diğer birçok kas, sadece oyun oynayarak daha da geliştirilebilir ve güçlendirilebilir.

Mental olarak güçlendirir

Basketbol oynamak, oyunda geliştirdiğiniz oyun becerileri size daha fazla özgüven kazandırabilir ve saha dışında kazanabilirsiniz. Antrenörlü bir ekibin parçası olarak antrenman yapmak ve oyun oynamak, aynı zamanda her ikisi de yetişkin olarak sahip olunması gereken değerli özellikler olan öz disiplinini ve konsantrasyonunu arttırmaya yardımcı olur.