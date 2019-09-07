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- basketbol maçı saat kaçta hangi kanalda?

A , Çin'de düzenlenen klasman mücadelesinde bugün ile karşı karşıya gelecek. Maç saat 14.30'da NTV'den canlı yayınlanacak.

Giriş Tarihi: 7.9.2019 11:32
Türkiye - Karadağ basketbol maçı saat kaçta hangi kanalda?

2019 FIBA Dünya Kupası'nda klasman mücadelesine başlayacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, O Grubu'ndaki ilk maçında Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Turnuvanın 1. tur mücadelesinde istediği sonucu alamayan ve 2. tura kalamayan milli takım, klasman mücadelesinde Olimpiyat elemeleri hakkı arayacak.

TÜRKİYE - KARADAĞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İlk tur E Grubu'ndaki rakiplerinden Japonya ile birlikte klasman etabı O Grubu'nda yer alan Milli Takım, ilk maçını bugün TSİ 14.30'da, F Grubu'nu son sırada bitiren Karadağ ile yapacak. Dongguan Spor Salonu'ndaki mücadele NTV'den canlı yayınlanacak.

Ay-yıldızlı ekip, O Grubu'ndaki ikinci ve son maçını 9 Eylül Pazartesi günü Yeni Zelanda ile yaparak Dünya Kupası'nı tamamlayacak.

Çin'deki turnuvanın ilk maçında Japonya'yı 86-67 yenen milli takım, ikinci karşılaşmasında ABD'ye ise uzatma bölümünde 93-92 mağlup oldu. Grubun son karşılaşmasında Çekya'ya 91-76 yenilen Türkiye, 2. tur şansını yitirmişti.

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Türkiye - Karadağ basketbol maçı saat kaçta hangi kanalda?
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