Nefes kesen derbide Galatasaray son çeyrekte açıldı

Galatasaray, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında sahasında karşılaştığı Beşiktaş'ı 74-65'lik skorla mağlup etti ve ligdeki ikinci galibiyetini aldı.

Karşılaşma iki takımın da karşılıklı basketleri ile başlarken, ilk 4 dakikayı Galatasaray Whittington'ın, Harrison ve Jones'in sayılarıyla 13-8 üstün geçti. Daha sonra Birkan, İsmet ve McKissic ile üstü üste sayılarak bulan Beşiktaş, 8-2'lik seri yakaladı ve 16-15 öne geçti. Son bölümde Can ve Yiğit ile 6-0'lık seri yapan sarı-kırmızılılar periyodu 21-16 önde tamamladı.

İkinci periyoda hızlı başlayan Galatasaray, Yiğit'in üst üste dış atışlardan kaydettiği basketlerle farkı 8'e çıkardı (26-18). Daha sonra McAdoo, Burak ve Birkan ile farkı eriten Beşiktaş skoru 30-27'e getirdi. Periyodun son dakikalarında iki takımda sayı bulmakta zorlanırken, sarı-kırmızılılar Göksenin ve Auguste'un basketleri devreye 37-32 üstün girdi.

Beşiktaş, üçüncü periyoda hücumda iyi başladı ve Burak Can ve McKissic'in turnikeleri ile farkı 1'e düşürdü (37-36). McAdoo ve Burak Can ile sayılar bulmaya devam eden siyah-beyazlılar 41-39 öne geçti. Daha sonra sarı-kırmızılılar Harrison ve Yiğit'in basketleri ile 45-44 öne geçse de Theodore önderliğindeki Beşiktaş periyodu 52-48 önde tamamladı.

Son periyotta taraftarlarının da desteğini arkasına alan Galatasaray, öne geçtikten sonra Beşiktaş'ın geri dönmesine izin vermedi ve parkeden 74-65'lik skorla galip ayrıldı. Bu maçla birlikte Galatasaray ligdeki 2. galibiyetini elde ederken, Beşiktaş ise 2. mağlubiyetini aldı.

Karşılaşmanın en skoreri sarı-kırmızılılarda 14 sayı ile oynayan Auguste olurken, Beşiktaş'ta da Birkan ile Burak Can 12'şer sayı ile takımına katkıda bulundu.



Sinan Erdem Spor Salonu'nda Galatasaray taraftarı "Ordumuz olsun daim muzaffer" yazılı pankartla Barış Harekatındaki askerlere destek verildi.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Keseratar xx, Kerem Baki xx, Ali Köseoğlu xx

Galatasaray: Whittington xxx 12, Harrison xx 8, Yiğit Arslan xxx 10, Can xxx 13, Jones xx 3, Ege x, Caner x, Ben Moore x 2, Auguste xxx 14, Göksenin Köksal xxx 12

Başantrenör: Ertuğrul Erdoğan

Beşiktaş: Gotcher x, Ömer Utku x 2, İsmet xx 5, McKissic xx 9, Samet x 2, Birkan xxx 12, McAdoo xx 8, Burak Can xxx 12, Jordan Theodore xx 6, Durisic xx 9

Başantrenör: Dusko Ivanovic

1. Periyot: 21-16 (Galatasaray lehine)

Devre: 37-32 (Galatasaray lehine)

3. Periyot: 48-52 (Galatasaray lehine)