Beşiktaş uzatmada yıkıldı!

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 20-27 önde geçen İzmit Belediyespor, ilk yarıyı 40-43 galip tamamladı.

Son çeyreğe 61-62 geride giden Beşiktaş, maçın normal süresini 81-81 berabere bitirdi.

Uzatma periyodunda istediği oyunu ortaya koyamayan siyah beyazlılar salondan 88-89 mağlup ayrıldı.

Maçtaki en skorer oyuncu 32 sayı ile Beşiktaş TRC İnşaat'tan Yvonne Anderson olurken onu 22 sayı ile İzmit Belediyespor'dan Cado takip etti.

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Uğur Özen, İsmail Binbir, Niyazi Yasin Kahraman

Beşiktaş TRC İnşaat: Anderson 32, Elif Emirtekin 8, Snytsina 20, Bahar Çağlar 21, Bogicevic 4, Melisa Korkmaz, Middleton, Melek Uzunoğlu 3, Elif Bayram

İzmit Belediyespor: Gizem Yavuz 17, Ezgi Manlacı 3, Cado 22, Özge Kavurmacıoğlu 12, Grigalauskyte 13, Talbert 15, Yasemin Güneş, Melek Yusufoğlu 4, Gamze Takmaz 3

1. Periyot: 20-27

Devre: 40-43

3. Periyot: 61-62

Normal süre: 81-81

Beş faulle çıkan: 39.03 Talbert (İzmit Belediyespor)