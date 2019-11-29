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, 'nde 11. maçında 'i konuk ediyor. Geride kalan 10 maçta 8 galibiyet alan ve 2. sırada bulunan temsilcimiz son son 4 maçından galibiyetle ayrıldı. Alman ekibi ise 10 maçta 6 yenilgi aldı. 20.30'da başlayan karşılaşmayı sabah.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 29.11.2019 20:16 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 20:50
CANLI | Anadolu Efes - Bayern Münih

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Almanya'nın Bayern Münih'i ağırlıyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma, saat 20.30'da başladı. Damir Javor, Emilio Perez, Tomaz Trawicki hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşma beIN Sports Haber'den naklen yayınlanıyor.

Anadolu Efes - Bayern Münih
Anadolu Efes 30-22 Bayern Münih | İlk çeyrek sonucu

THY Avrupa Ligi'nde geride kalan 10 haftada 8 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlılar, lider Barcelona'nın averajla ardından ikinci durumda bulunuyor. Avrupa Ligi'nde 4 galibiyet ile 6 mağlubiyeti bulunan Bayern Münih ise 12. sırada yer alıyor.

Avrupa'da 669. maç

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 669. maçına çıkıyor. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 668 müsabakada 372 galibiyet ve 296 yenilgi yaşadı.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 421. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 420 maçta 215 galibiyet, 205 yenilgi aldı.

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CANLI | Anadolu Efes - Bayern Münih
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