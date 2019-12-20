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: Kendimi kötü hissediyorum

başantrenörü , THY Avrupa Ligi'nde son şampiyon CSKA Moskova karşısında Mike James'in bitime 17 saniye kala bulduğu isabetle 81-80 mağlup oldukları maçın ardından kendisini kötü hissettiğini söyledi. Ataman, "Mağlubiyetten dolayı bütün sorumluluğu üzerime alıyorum" dedi.

İHA Basketbol
Giriş Tarihi: 20.12.2019 23:31 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 23:31
Ergin Ataman: Kendimi kötü hissediyorum

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, CSKA Moskova karşısında alınan mağlubiyette bütün sorumluluğunu üzerine aldığını söyledi.

THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Anadolu Efes, sahasında karşılaştığı Rus ekibi CSKA Moskova'ya 81-80'lik skorla mağlup oldu. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, "Mike James mükemmel bir maç oynadı. CSKA Moskova çok iyi bir maç akıllı oynadı. Oyuncularım yorgundu ama çok mücadele ettiler. Son saniyeye kadar mücadele ettik ancak son saniyede kaçırdık. Basketbolda olan örnekler bunlar. Bu akşam koç olarak kötü olduğumuzu düşünüyorum. Kendimi kötü hissediyorum. Mağlubiyetten dolayı bütün sorumluluğu üzerime alıyorum" diye konuştu.

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Ergin Ataman: Kendimi kötü hissediyorum
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