Baskonia Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? THY Euroleague Baskonia Fenerbahçe nerede ve saat kaçta?

THY Euroleague'in 18. haftasında Fenerbahçe Beko Baskonia ile karşılaşıyor. Sarı-lacivertli ekip deplasmanda mutlak galibiyet parolasıyla çıkacağı karşılaşmada parkeden galip olarak ayrılmak son olarak deplasmanda Yunan ekip Olympiakos'un karşısında aldığı galibiyete bir yenisini eklemek istiyor. Öte yandan heyecanlı geçmesi beklenen karşılşama il ilgili detaylı bilgiler almak isteyen sporseverler Baskonia Fenerbahçe Beko maçının hangi kanalda olduğu başta olmak üzere nerede oynanacağı ve saat kaçta başlayacağı ile araştırmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Peki, Baskonia Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, nerede ve saat kaçta? İşte sarı-lacivertli ekibin kıran kırana geçecek maçına ilişkin tüm merak edilen detaylar...

BASKONİA FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA? THY EUROLEAGUE BASKONİA FENERBAHÇE NEREDE VE SAAT KAÇTA?

THY Euroleague 18. hafta Baskonia Fenerbahçe maçı yayıncı kuruluşu, oynanacağı yer ve saatine ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

İşte detaylar...